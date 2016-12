Rihanna a lansat „Sledgehammer“, inclus pe coloana sonoră a „Star Trek Beyond“

Rihanna îşi continuă cariera prolifică şi lansează piesa ”Sledgehammer”, o baladă compusă de Sia, ce va figura pe coloana sonoră a următorului film din franciza ”Star Trek”, informează ”The Guardian”. Deşi şi-a lansat cu întârziere ultimul album, ”Anti”, în luna ianuarie, Rihanna pare să fie din nou în top. În plin turneu mondial de promovare a albumului, ea a colaborat cu mai mulţi muzicieni, printre care Drake şi Calvin Harris, alături de care a lansat de curând piesa ”This Is What You Came For”. Piesa ”Sledgehammer”, care poartă acelaşi titlu ca una din piesele formaţiei Fifth Harmony din 2015 şi ca alta lansată de Peter Gabriel, are o linie melodică în contrast cu sonorităţile melodiilor de pe ultimul album al cântăreţei, ”Anti”. Acesta este considerat cel mai puţin comercial şi cel mai experimental dintre cele lansate de Rihanna. Melodia ce va figura pe coloana sonoră a filmului "Star Trek Beyond", a cărei coautoare este cântăreaţa Sia, este un imn despre putere şi forţă care se potriveşte abilităţilor vocale ale Rihannei. Montajul cu acţiune intensă din spaţiul intergalactic, tipic seriei Star Trek, pe care fanii l-au întrezărit în trailerul filmului ”Star Trek Beyond” accentuează impactul emoţional al piesei ”Sledgehammer”. Filmul ”Star Trek Beyond” va avea premiera pe 22 iulie.

Rihanna se află în turneul mondial The Anti World Tour 2016, ce a început în toamna anului trecut, în America, şi care continuă pe parcursul acestui an. Rihanna va susţine un concert pentru prima dată în România, pe 14 august, în Piața Constituției.

Rihanna şi-a lansat primul album discografic în 2005, iar primul ei single care a ajuns pe primul loc în topul Billboard a fost piesa ”S.O.S.”. Au urmat alte trei piese care au ajuns pe prima poziţie a clasamentelor muzicale: ”Umbrella”, ”Take a Bow” şi ”Disturbia”. Cu peste 45 de milioane de albume vândute în întreaga lume şi peste 210 milioane de piese descărcate în variantă digitală, Rihanna a ajuns un idol al noii generaţii, dar şi un artist de renume mondial. Până în acest moment, a lansat şapte albume în şapte ani, iar 13 dintre single-uri au ajuns number one. Rihanna a câştigat opt premii Grammy şi a ajuns cea mai vizionată artistă pe Vevo / YouTube - cu şapte milioane de accesări. Mai mult, este considerată şi cea mai... prietenoasă artistă pe Facebook, cu peste 81 de milioane de prieteni. Pe lângă activitatea de muzician, Rihanna activează şi în industria modei, lansând, de-a lungul anilor, şase parfumuri, două colecţii de îmbrăcăminte Armani şi patru colecţii de îmbrăcăminte River Island, iar în acest moment este imaginea MAC & Viva Glam şi imaginea principală a campaniei Secret Garden pentru Dior.