Start perfect pentru Ion Barbu

Numit în funcția de antrenor principal al FC Farul după plecarea lui Ilie Stan, cu care a și avut un conflict, Ion Barbu și-a început perfect noul mandat, cu o victorie la scor, 5-1, obținută vineri, în deplasarea de la SC Bacău, în etapa a 5-a din play-off-ul Seriei I a Ligii a 2-a, ultima din turul fazei finale a campionatului. Pe lângă diferența de pe tabela de marcaj, tehnicianul constănțean s-a declarat mulțumit și de jocul prestat de elevii săi, considerând că este cea mai bună evoluție din acest an. „Dedicăm această victorie memoriei celui mai mare fotbalist al FC Farul, emblema acestui club, Dumitru Antonescu. Le-am spus băieților că trebuie să câștigăm și cred că ne-a ajutat mult faptul că s-a destins atmosfera din sânul echipei. Băieții și-au făcut datoria pe teren și le mulțumesc pentru dăruirea de care au dat dovadă. Am deschis scorul destul de repede, am fost însă egalați și apoi I. Dinu a avut o intervenție excelentă la o ocazie imensă a gazdelor. Până la pauză am mai înscris o dată și am intrat la cabine în avantaj, chiar dacă ne-a fost dificil în prima repriză, pentru că am jucat și contra vântului. În repriza secundă, băieții s-au descătușat și am făcut cel mai bun joc din acest an, iar rezultatul a fost pe măsură. Mi-aș dori să jucăm la fel și în partidele care au mai rămas din acest campionat. Vreau să le mulțumesc și suporterilor care au făcut deplasarea până la Bacău și ne-au susținut din tribună”, a spus Ion Barbu.

DECIZIE INSPIRATĂ ÎN PRIVINȚA LUI PĂTULEA

Una dintre deciziile cele mai inspirate luate de fostul căpitan a fost readucerea la echipă a lui Adrian Pătulea, care a marcat vineri primele două goluri ale constănțenilor. „Mi-am dorit ca Pătulea să vină înapoi la echipă și am cam riscat un pic, pentru că nu aveam încă acordul patronului, dar Giani Nedelcu mi-a spus să fac ceea ce cred că este mai bine. Și a ieșit foarte bine. Am vrut să-i aduc și pe ceilalți care au fost scoși din lot în ultimul timp, dar Vezan a plecat în Spania, iar de la Fl. Popa așteptam un răspuns, însă nu l-am primit. Pungă are probleme personale și nu se știe dacă va mai veni la Constanța, în timp ce alți doi jucători, Murgoci și Tigoianu, sunt accidentați, dar vor reveni la antrenamente în această săptămână”, a explicat Ion Barbu.

„LUĂM MECI CU MECI”

Chiar dacă mai sunt cinci etape din acest sezon, FC Farul a rămas doar cu șanse teoretice la promovarea în prima ligă, obiectivul stabilit înaintea debutului campionatului. „Îmi doresc să scoatem maximum din etapele rămase, iar băieții să fie în continuare la fel de implicați. Nimic nu este imposibil, dar ne va fi greu și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Ținând cont de nucleul de jucători pe care l-am avut, cu mici retușuri în privința situației de la club, cred că ne puteam atinge obiectivul. Din păcate, am ajuns să avem șanse foarte mici de a prinde măcat locul secund. Vom lua fiecare meci în parte, vom trage și linie la final și vom vedea unde suntem”, a adăugat antrenorul formației de pe litoral.

