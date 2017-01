Start slab de sezon pentru FC Farul

00:15:55 / 01 Septembrie 2015

PT FARU

bai voi nu vedeti ca an de an acelasi lucru se intampla la faru o echipa plina de bagabonti si betivi .acum a venit si gache ce sa mai hai sa promovam unde daca de 2 ani trebuia sa fie in liga a 3 dar asta e sa traiasca giani un golan .acum in situatia de fata chiar este bine ca nu se da bani de la consiliu .si inca ceva brasovene sa te duci la puscarie scavule.