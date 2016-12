Un cercetător înnăscut al pietrelor prețioase a adus la Constanța bijuterii alese

Cel mai mare eveniment din România dedicat cristalelor și pietrelor semiprețioase, Mineral Expo, a revenit la Constanța. Până în 14 august, 25 de bijutieri, cristaloterapeuți, geologi și mineralogi se află la Muzeul de Artă, pregătiți să le împărtășească vizitatorilor din tainele mineralelor. Printre ei se numără și geologul Oscar Edelstein, din Baia Mare, o adevărată „enciclopedie ambulantă” în domeniul mineralelor. Geologul, care a lucrat toată viața căutând printre comorile Pământului, a adus la Constanța o mulțime de bijuterii, cele mai multe fiind create de soția sa. „De 25 de ani ne ocupăm de confecționarea bijuteriilor. Soției mele îi place foarte mult să le lucreze. Am lucrat o viață printre pietrele semiprețioase, fiind geolog de meserie”, a declarat bătrânul în vârstă de 78 de ani.

NĂSCUT PENTRU A FI GEOLOG

El ne-a mărturisit că este atras de geologie din pură pasiune pentru pietre și cristale, care îl urmărește încă din copilărie. „Când eram mic, am fost într-o tabără unde se organizau concursuri interactive. După o competiție, am primit ca premiu o bucată de turf vulcanic (un tip de rocă, n.r.). În momentul în care am auzit acele două cuvinte, „turf vulcanic”, parcă s-a activat ceva în creierul meu, am căpătat o fascinație pentru pietre și cristale și am început să le colecționez. Așa se face că, după ce am terminat liceul, am dat admitere la Facultatea de Geologie, pentru a-mi urma pasiunea”, a mai declarat Oscar Edelstein. De altfel, bătrânul pare să fi fost predestinat pentru această meserie. Chiar numele lui de familie, Edelstein, înseamnă, în limba germană, „piatră prețioasă”. Cei care vor să descopere secretele cristalelor și pietrelor prețioase de la o persoană care s-a născut pentru a le cunoaște și studia pot merge la Mineral Expo, care este deschis la Muzeul de Artă, zilnic, până în 14 august, între orele 10.00 și 20.00. Pe Oscar Edelstein îl veți regăsi ca pe un bătrânel simpatic și dornic să vă vorbească despre pasiunea sa.