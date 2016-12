Viața unui copil de doi ani depinde de noi!

Are doar doi ani, însă viața a decis să poarte pe umeri o povară mult prea mare pentru vârsta sa. Ionuț Breazu, un copil plin de viață, a fost diagnosticat, în urmă cu puțin timp, cu neurofribromatoză, o boală crâncenă care i-a generat cinci tumori: la gât, limbă, esofag, nas și creierul mic. Din cauza maladiei, băiețelul abia mai poate mânca și respira și plânge din ce în ce mai mult noaptea. După mai multe analize și investigații realizate la Clinica Acibadem din Turcia, pe 21 octombrie 2015, doctorul Ertuğrul Eryilmaz a confirmat madalia gravă de care suferă Ionuț, însă costurile celor cinci intervenții chirurgicale depășesc cu mult veniturile familiei: 125.000 de euro, adică 25.000 de euro pentru fiecare tumoare operată. Mai mult decât atât, specialistul turc a subliniat că operația trebuie să se realizeze în maximum o lună și jumătate, altfel șansele ca Ionuț să se recupereze scad considerabil. Tumorile se dezvoltă odată cu el și există riscul major să-i blocheze căile respiratorii. “Acest copil minunat, acest îngeraș ne-a umplut casa de bucurie. Foarte mare ne-a fost tristețea când am aflat de afecțiunile grave de care suferea copilul nostru, însă nu am conceput niciodată să ne dăm bătuți. Primul și cel mai important pas pe care trebuie să-l facem este operația de la gât, pentru extirparea tumorii gigantice, care-i va elibera căile respiratorii și-l va ajuta să mănânce normal. Ne este foarte greu să ne gândim deja la următoarele operații deoarece, la ora actuală, respiră foarte greu, sacadat, și tremur de frică să nu i se întâmple ceva mai rău. Îi rog din suflet pe cei care citesc acest mesaj să ne ajute să ne facem copilul bine și le doresc multă sănătate lor și familiilor lor”, povestește mama lui Ionuț, Anamaria Breazu. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” continuă campania umanitară începută la sfârșitul lunii septembrie 2015, “Viața unui copil cu cinci tumori depinde de noi”, și îi invită pe oamenii cu suflet din România și din străinătate să-l sprijine pe Ionuț. Donațiile pot fi făcute pe platforma de donații online a Asociației “Salvează o inimă”, prin card sau prin Paypal - https://salveazaoinima.ro/campaigns/breazu-ionut/ - sau printr-un SMS de 2 euro la numărul 8832, cu textul “Ionuț”. Până la ora actuală s-a strâns aproape jumătate din suma necesară pentru prima intervenție chirurgicală, cea care-i va debloca sistemul respirator, grav afectat de tumoarea de la nivelul gâtului. Numărul de SMS 8832 este valabil în perioada 1 noiembrie - 30 noiembrie 2015.

