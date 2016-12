Votul prin corespondență va fi adoptat în ritm alert

19:22:30 / 17 Octombrie 2015

diaspora

Cei care voteaza in diaspora au facut numai rau populatiei care traieste in mizerie din cauza votului celor care sant rupti de ani de.zile de tara si de ce se intampla in tara.Asa ne-am pricopsit cu TB un fost pres care a distrus ec nationala prin jaf.Iar acumla fek cu Malai mare in romania cei care lau v cuotat regteta pt ca duce mai departe in comportament cu tb.