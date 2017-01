Zeci de parlamentari, plătiți ca să... tacă!

07:32:59 / 08 Februarie 2016

TACEREA E DE AUR

Si daca vorbeau ce se intampla ? Asa zisele discutii din Parlament sunt pentru prostime . Hotararile se iau in culise , votul in plen fiind doar o formalitate . Oiscutiile si interpelarile mascheaza incompetenta . Aceste doua elemente necesita talent si au rolul de a vindeca bolile ţării . A le vorbi in plen parlamentarilor este ca si cum le-ai vorbi gainilor din ograda . Cat inteleg ele , tot atat inteleg si parlamentarii . Vezi pe cate unul cum se scoala de la locul lui ca sa ia cuvantul , merge la tribuna , se umfla si se roşeşte , apoi se dezroseste si se dezumfla si pleaca . Sunt unii specialisti in interpelari care din fiecare lucrusor , luand-o de departe si lovind pe ocolite , zguduie zilnic temeliile putrede ale guvernului sau partidelor adverse . Alesii neamului n-au ce sa spuna in Parlament . Ei au vorbit in campania electorala si ne-au determinat sa-i alegem pentru fericirea lor si nenorocirea noastra . Romania este satula de palavrageala adica de parlamentarism . Ar fi bine venite si niscaiva realizari , oarecare progres economic si social . de modernizare si de ce nu de politicieni in loc de politicianisti demagogi si corupti .