Zeci de trenuri anulate! Constanța, izolată de restul țării!

11:47:22 / 06 Ianuarie 2017

Ce face ENEL?

Locuiesc in Constanta, pe str. Petru Vulcan langa Universitatea Ovidius. Nu avem curent electric de azi din zori. A venit pentru o secunda pe la oea 10 si s- a oprit imedfiat. Nu stim cat mai dureaza si de ce in centrul Constantei nu se remediaza problema asta. In case este frig deja.