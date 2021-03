A doua tulpină mutantă a coronavirusului, detectată de cercetători în Scoția

Varianta B1525 a coronavirusului face obiectul unui raport al cercetătorilor de la Universitatea din Edinburgh, care spun că a fost detectată prin secvențierea genomului în 10 țări, inclusiv Danemarca, SUA și Australia, cu 32 de cazuri găsite în Marea Britanie până acum, informează Biziday.

A fost identificată prima dată în decembrie, pe mostre din Marea Britanie și Nigeria.

Echipa spune că genomul variantei B1525 a coronavirusului are similitudini cu varianta Kent (B117, mai cunoscută și sub numele de Tulpina Britanică) dar are și mutația proteinei spike (E484K) prezentă la variantele de coronavirus apărute în Africa de Sud și Brazilia, despre care se crede că facevirusul mai capabil să se sustragă anticorpilor produși de organism și ar putea face actualele vaccinuri mai puțin eficiente.

Dr. Simon Clarke, profesor asociat de microbiologie celulară la Universitatea din Reading, a declarat pentru The Guardian că încă nu se știecât de puternic se va răspândi această nouă variantă, dar dacă se va răspândi, se poate presupune că imunitatea la actualele vaccinuri precum și cea dobândită de cei care au făcut deja boala, va fi una redusă.