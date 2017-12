A murit Rod Temperton, autorul pieselor lui Michael Jackson „Thriller“ și „Rock With You“

Rod Temperton, compozitorul britanic care a compus hiturile lui Michael Jackson ”Thriller” și ”Rock With You”, dar și melodii pentru Aretha Franklin sau Quincy Jones, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după ce a pierdut bătălia cu cancerul, informează BBC. Rod Temperton, unul dintre cei mai de succes compozitori britanici de muzică pop din toate timpurile, a compus muzica hiturilor lui Michael Jackson “Off the Wall,” “Rock With You,” “Thriller,” “Baby Be Mine”, “Burn This Disco Out” și “The Lady in My Life”. Albumul ”Thriller” s-a vândut în peste 30 de milioane de copii în SUA și continuă să fie vândut în peste 100.000 de exemplare, anual. Temperton a mai compus melodii pentru Anita Baker, Aretha Franklin, The Brothers Johnson, George Benson, Herbie Hancock, James Ingram, Michael McDonald și Quincy Jones, alături de care Temperton a scris muzica albumului solo ”The Dude”. Primul hit al lui Temperton a venit în calitate de cofondator și pianist al trupei funk/disco Heatwave, pentru care a scris o serie de single-uri, printre care și celebrul ”Boogie Nights”.

Moartea lui Rod Temperton a fost anunțată miercuri, de Jon Platt, președintele și directorul executiv al casei de discuri Warner/Chappell: “Rod Temperton, compozitor și muzician britanic, a murit săptămâna trecută, la vârsta de 66 de ani, în Londra, după o scurtă și intensă luptă cu cancerul. Înmormântarea sa a fost una privată. Era cunoscut ca... Omul Invizibil. El a fost compozitorul unor cântece de succes precum “Thriller”, “Off The Wall”, “Rock With You”, “Give Me The Night”, “Sweet Freedom”, “Always & Forever” și “Boogie Nights”. Familia sa este devastată și a solicitat respectarea intimității în acest moment trist”, a mai spus Platt.