Alt procuror DIICOT în dosarul armatorului Mustafa Tartoussi

Armatorul navei "Iman T", vasul cu care se presupune că ar fi părăsit ţara Omar Hayssam, precum şi fratele sirianului, s-au prezentat, ieri, la Parchetul instanţei supreme ei fiind cercetaţi în dosarul privind fuga lui Hayssam din România. Primul sosit la Parchet, în jurul prînzului, a fost Mustafa Tartoussi, armatorul navei Iman T, la bordul căreia se presupune că ar fi părăsit ţara Omar Hayssam. El a venit însoţit de avocatul său, iar la ieşirea din sediul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a declarat că nu are nicio legătură cu fuga sirianului şi că a venit pentru a-l cunoaşte pe noul anchetator din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalite Organizată şi Terorism (DIICOT) care a preluat acest dosar. Trei ore mai tîrziu, la Parchetul ICCJ s-a prezentat şi fratele lui Omar Hayssam, însoţit de avocat care a declarat că a fost chemat în legătură cu prelungirea interdicţiei de a părăsi ţara. Reamintim că Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) au descoperit o serie de indicii privind posibila implicare a lui Mustafa Tartoussi în părăsirea ilegală a teritoriului ţării de către Omar Hayssam, la bordul navei "Iman T", pe 30 iunie 2006, cu destinaţia Siria. Pe 6 august 2006, procurorii DIICOT au început urmărirea penală împotriva lui Tartoussi şi au dispus instaurarea sechestrului asigurator asupra navei "Iman T", care navighează sub pavilion nord-coreean, este proprietatea lui Mediteranean Line Inc. Delaware USA şi are ca agent societatea Askila Shiping, din Constanţa, al cărei director este tot Tartoussi. Nava efectua transporturi de cherestea între porturile Constanţa şi Alexandria, dinEgipt, şi a părăsit România pe 30 iunie 2006, cînd se bănuieşte că la bordul ei s-ar fi aflat şi Omar Hayssam. "Iman T" s-a reîntors în portul Constanţa în 2 august, iar peste patru zile, a fost sechestrată, după încărcarea sa cu cherestea. Omul de afaceri de origine siriană Omar Hayssam a fost dat în urmărire internaţională după ce anchetatorii au stabilit cu certitudine că acesta nu se mai află pe teritoriul României. Dispariţia sa a avut drept consecinţă demisia şefilor a trei servicii de informaţii şi a procurorului general al României. În procesul în care Omar Hayssam este acuzat de acte de terorism în legătură cu răpirea a trei jurnalişti români în Irak, instanţa Curţii de Apel Bucureşti l-a condamnat pe sirian la 20 de ani de închisoare. Totodată, Hayssam este acuzat în mai multe dosare, pentru infracţiuni economice.