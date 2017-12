Anchetarea vicepremierului Sevil Shhaideh, parte din planul pentru distrugerea lui Dragnea?

18:54:27 / 04 Octombrie 2017

CODRIN TOT CODRIN

Frumosul si inteligentul Codrin , trambita , buciumul si toba PSD-ului , se manifesta ca intotdeauna , foarte bataios si hotarat sa-si apere colegii banditi cu orice pret . fapt care trebuie apreciat . Cu cat el si colegii lui se vor compromite mai mult cui atat mai repede le va veni romanilor mintea la cap si vor sti pe cine sa voteze in secolele urmatoare . Codrin are dreptate cand , ca toti pesedistii care-si fac de cap , afirma ca totul se face in virtutea faptului ca romanii ( care vor plati scump ) si-au dat votul pentru admirabilul program pesedist care ne va ferici pe veci . Da, romanii au votat pentru schimbarea de paradigma ( ce-o fi asta nu cred ca stie nici Dragnea ) , pentru drepturi, libertati , fericire vesnica , trai imbelsugat fara munca , asanarea institutiilor , pentru a nu exista frica . Acest parsiv pesedist ne crede tampiti . Cei care au votat au crezut ca fraierii ca se va face ceva . Nimeni nu s-a gandit ca este vorba de dreptul de a fura , de a nu fi anchetat , judecat si condamnat ( cu exceptia adversarilor politici ) . Mai delicata e problema cu frica . Cunoaste cineva vreun caz in care , de frica legii , nu a pus botul pe banii statului ? Exista frica in partide , si ea se manifesta atunci cand cineva executa orbeste ordinele sefilor pentru a nu fi dat afara . In mod subtil , Codrinel vrea sa ne convinga de faptul ca PSD lupta impotriva unui binom , care in realitate a fost creat de PSD si celelalte partide in epoca de diamant a democratiei comuniste de tip nou . Sa ne ierte dl Codrin , dar noi credem ca tocmai indarjirea si actiunile impotriva acestui binom, demonstreaza ca institutiile vizate de PSD isi fac datoria , din ce in ce mai bine . Dle Codrine , n-ar fi mai usor si mai util pentru PSD cat si pentru cetatenii Patriei noastre iubite , sa va lasati de furat , de sforarii , intrigi si actiuni impotriva statului si sa faceti barem veceuri in scolile pe cale sa se darame ?