Știri pe scurt

Finala UEFA Europa League din sezonul viitor se va disputa la 18 mai 2016

Finala UEFA Europa League din sezonul viitor, care va avea loc pe stadionul „St. Jakob-Park” din Basel, se va disputa la 18 mai 2016, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Arena „St. Jakob-Park” are o capacitate de 36.000 de locuri, a fost construită pentru turneul final al Cupei Mondiale din 1954 şi a fost renovată în 2001. Stadionul din Basel a găzduit şase meciuri la CM din 1954, şase partide de la EURO 2008 şi finalele Cupei Cupelor din 1969, 1975, 1979 şi 1984. Finala UEL din acest sezon se va disputa la 27 mai, pe stadionul „Narodowy” din Varşovia, între echipa spaniolă FC Sevilla, deţinătoarea trofeului, şi formaţia ucraineană Dnipro Dnipropetrovsk.

FA le cere fanilor englezi să nu scandeze împotriva IRA

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) i-a avertizat pe fani să nu interpreteze cântece anti-IRA la meciul amical cu Irlanda, o întâlnire considerată istorică, având în vedere că ultima partidă disputată de Anglia la Dublin a avut loc în 1995 şi a fost oprită după 27 de minute, din cauza incidentelor. Amicalul Irlanda - Anglia va avea loc la 7 iunie, la 20 de ani de la ultimul meci dintre cele două reprezentative disputat la Dublin. Ultima partidă dintre cele două echipe a avut loc la Londra, pe „Wembley“, în 2013, şi s-a încheiat cu scorul de 1-1. FA le cere suporterilor englezi „să arate respect şi să nu interpreteze cântece ce ar putea fi considerate insultătoare”. Meciul va începe la ora locală 13.00, din motive de securitate. La 15 februarie 1995, partida amicală Irlanda - Anglia, de pe Stadionul „Lansdowne Road” din Dublin, a fost abandonată după 27 de minute de joc, la scorul de 1-0, din cauza incidentelor dintre fanii celor două formaţii, soldate cu peste 20 de răniţi. Timp de 18 ani, cele două reprezentative nu s-au mai întâlnit. Armata Republicană Irlandeză (IRA) este o organizaţie paramilitară care a intrat într-un conflict violent cu autorităţile britanice în Irlanda de Nord, luptând pentru unificarea insulei irlandeze. IRA şi aripa politică a acesteia, Sinn Fein, au ajuns la un acord de pace cu britanicii în 1998. IRA a renunţat definitiv la violenţe în anul 2005, în conformitate cu acordurile de pace din 1998. Însă mici grupări disidente se opun în continuare procesului de pace şi continuă să comită atacuri.

Poliţia italiană a reţinut 50 de persoane pentru meciuri trucate

Poliţia italiană a reţinut 50 de persoane în scandalul unor meciuri aranjate din ligile a treia şi a patra, a anunţat site-ul repubblica.it. Printre cele 50 de persoane reţinute se află conducători de cluburi, antrenori, manageri şi jucători. Aceştia au fost acuzaţi de asociere criminală în scop de fraudă sportivă, cu circumstanţe agravante de a fi favorizat organizaţii mafiote. De asemenea, în acest caz sunt anchetate şi câteva meciuri din liga a doua italiană. Fotbalul italian a mai trecut prin astfel de scandaluri, în ultimul dintre ele fiind incriminate 130 de persoane, printre care selecţionerul Antonio Conte, Stefano Mauri - mijlocaşul formaţiei Lazio Roma, Cristiano Doni - fostul căpitan al echipei Atalanta Bergamo şi fostul internaţional Giuseppe Signori.

Messi are o statuie de ceară la muzeul „Madame Tussauds” din New York

Lionel Messi, internaţionalul argentinian al echipei FC Barcelona, are, începând de marţi, o statuie de ceară la muzeul „Madame Tussauds” din New York, informează clarin.com. Statuia a fost realizată de 20 de artişti în aproximativ patru luni. Messi a fost imortalizat purtând echipamentul naţionalei Argentinei. Messi mai are statui de ceară la muzeele din Amsterdam, Beijing, Tokyo şi Wuhan.

Benzema, prins de poliţia spaniolă conducând fără permis

Internaţionalul francez al echipei Real Madrid, Karim Benzema, a fost prins de poliţia spaniolă conducând fără permis în apropierea terminalului T-4 al aeroportului din Madrid, informează cadenaser.com. Potrivit sursei citate, Benzema era la volanul unui vehicul Rolls-Royce şi alături de el se afla o femeie, în momentul în care l-au oprit poliţiştii. Aceştia din urmă i-au cerut fotbalistului actele şi au constatat că francezul nu avea permisul de conducere şi nici documentele conform cărora maşina respectivă poate circula în Spania. Benzema le-a spus poliţiştilor că are actele acasă, dar prin consultatea bazei de date online s-a constatat că fotbalistul nu a urmat cursurile necesare pentru a-şi recupera permisul retras în urmă cu doi ani, după ce francezul a fost surprins conducând cu o viteză de aproape 200 de kilometri pe oră într-o zonă în care viteza maximă era de 100 km/oră. Benzema urmează să fie sancţionat pentru această încălcare a codului rutier.

David De Gea a fost ales fotbalistul anului la Manchester United

Portarul spaniol David De Gea a fost ales fotbalistul anului la Manchester United, el primind premiul la o ceremonie ce a avut loc marţi seară, informează mirror.co.uk. De Gea a obţinut acest premiu, venit în urma voturilor fanilor, precum şi un premiu pentru cel mai bun fotbalist al anului în opinia jucătorilor de la Manchester United. Spaniolul a obţinut cele două premii pentru al doilea an consecutiv.

Coutinho a fost desemnat jucătorul anului la FC Liverpool

Brazilianul Philippe Coutinho a fost ales fotbalistul anului la gruparea FC Liverpool, el primind acest premiu la o ceremonie ce a avut loc marţi seară, informează mirror.co.uk. Coutinho a obţinut acest premiu, venit în urma voturilor fanilor, precum şi un premiu pentru cel mai bun fotbalist al anului în opinia jucătorilor de la Liverpool. De asemenea, brazilianul a mai fost premiat pentru prestaţia anului (la meciul din 1 martie cu Manchester City) şi pentru golul anului (pentru un gol marcat în ianuarie, la un meci cu Sauthampton). Premiul pentru tânărul jucător al anului i-a revenit lui Raheem Sterling, care a fost huiduit de unele persoane din public. Un premiu special i-a fost acordat lui Steven Gerrard, care părăseşte gruparea Liverpool după o colaborare de aproximativ 17 ani.

Oficialii arenei „Wembley” au cerut scuze clubului Middlesbrough

Oficialii arenei londoneze „Wembley” au cerut scuze clubului Middlesbrough, după ce au ortografiat greşit numele echipei pe biletele pentru meciul cu Norwich City, finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League, a anunţat cotidianul francez „L'Equipe“. Pe bilete numele formaţiei este scris „Middlesborough”. „Este o eroare umană. Biletele sunt valabile pentru meciul din 25 mai”, se arată într-un comunicat al grupării Middlesbrough. Finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League, dintre formaţiile Middlesbrough şi Norwich City, se va disputa la 25 mai, pe Stadionul „Wembley” din Londra.

Rene Girard nu va mai antrena echipa OSC Lille

Tehnicianul Rene Girard nu va mai antrena echipa OSC Lille din sezonul viitor, cele două părţi convenind să încheie pe cale amiabilă contractul care era valabil până în vara anului 2016, a anunţat clubul francez, citat de „L'Equipe“. „Această decizie a fost luată de comun acord de cele două părţi. Ne despărţim de Rene Girard după doi ani în care am colaborat foarte bine. Odată cu Girard vor părăsi clubul şi secunzii Gerard Bernardet şi Nicolas Girard”, se arată într-un comunicat al grupării franceze. Conform „L'Equipe“, viitorul antrenor al formaţiei OSC Lille va fi Herve Renard, care s-a deplasat, ieri, la Abidjan, pentru a-şi rezilia contractul de selecţioner al naţionalei Coastei de Fildeş. Cu o etapă înainte de finalul sezonului din Liegue 1, OSC Lille se află pe locul 8 în clasament, cu 53 de puncte.

Luiz Felipe Scolari a demisionat de la Gremio Porto Alegre

Tehnicianul Luiz Felipe Scolari a demisionat din funcţia de antrenor principal al echipei Gremio Porto Alegre, în urma rezultatelor nesatisfăcătoare din debutul actualului sezon, informează „L'Equipe“. „Luiz Felipe Scolari nu mai este antrenorul lui Gremio. El a demisionat în această dimineaţă”, a declarat Romildo Bolzan, preşedintele clubului din Porto Alegre. Scolari a preluat-o pentru a treia oară în carieră pe Gremio Porto Alegre la câteva săptămâni după ce a părăsit naţionala Braziliei, eliminată în semifinalele Cupei Mondiale din 2014, scor 1-7 cu Germania. După disputarea a două etape, Gremio Porto Alegre a acumulat un singur punct.

Belgianul Tom Saintfiet este noul selecţioner al reprezentativei din Togo

Federaţia Togoleză de Fotbal a anunţat, pe site-ul oficial, că noul selecţioner este belgianul Tom Saintfiet, care a semnat un contract valabil doi ani. Saintfiet va fi ajutat de secundul Jean Paul Abalo, fost internaţional togolez. Principalul obiectiv al lui Tom Saintfiet este calificarea la ediţia din 2017 a Cupei Africii pe Naţiuni şi la Cupa Mondială din 2018. Naţionala statului Togo nu mai avea selecţioner din luna ianuarie, când federaţia a încetat colaborarea cu Tchanile Tchakala. Saintfiet a mai antrenat anterior, între altele, selecţionatele din Malawi, Yemen, Etiopia, Zimbabwe şi Namibia.