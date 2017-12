Asociațiile de pacienți cu diabet acuză lipsa insulinei din farmacii și le transmit autorităților responsabile o scrisoare deschisă, afirmând că peste 30% din aceste medicamente sunt exportate, se arată într-un comunicat. Potrivit studiilor de piață, 30% sau un procent mai mare din medicamentele care ar trebui să ajungă la pacienții români iau calea exportului paralel. ”Au trecut câteva luni bune de când am informat și solicitat autorităților rezolvarea problemelor de disponibilitate a insulinei cu care bolnavii de diabet se tratează (între care am menționat Apidra, Humalog, NovoMix, NovoRapid), dar fără niciun rezultat”, se arată în scrisoarea deschisă adresată guvernanților. Asociațiile de pacienți spun că lipsa medicamentelor din farmacii s-a agravat foarte serios "după data de 1 iulie 2015, când au intrat în vigoare noile prețuri". ”Conform studiilor de piață, 30% (uneori chiar mai mult) din medicamentele care ar trebui să ajungă la pacienții români iau calea exportului paralel. Deși este legal, exportul paralel pune în pericol chiar viața bolnavilor români care suferă de diabet zaharat, iar autoritățile au obligația de a interveni măcar acum, în ultimul ceas”, se mai arată în comunicat, citat de Agerpres. De asemenea, ei atrag atenția asupra faptului că un pacient dependent de un anume tip de insulină, care lipsește din farmacii, nu are o alternativă. ”Fiind un medicament biologic, un tip de insulină nu poate fi înlocuit cu altul, în afara unei decizii foarte bine argumentate din punct de vedere medical. De aceea, este esențial ca pacientul cu diabet insulino-tratat să aibă la dispoziție în permanență întocmai tipul de insulină prescris de medicul specialist, singurul care este în măsură să decidă care este tratamentul potrivit fiecărui bolnav în parte”, afirmă reprezentanții asociațiilor de pacienți. Totodată, spun ei, tratamentul discontinuu sau subdozat cu insulină se asociază, conform studiilor din literatura de specialitate, cu o rată crescută a complicațiilor cronice ale bolii și, implicit, cu costuri mai mari pentru sistemul de sănătate. Potrivit aceleiași scrisori deschise, deși tratamentul cu insulină este decontat 100% de stat, în realitate, din cauza accesului limitat și discontinuu la insulină, bolnavul cu diabet zaharat trăiește o permanentă anxietate psiho-socială, care îi scade calitatea vieții și impactează negativ rezultatul final al tratamentului. ”Din aceste motive, facem apel public la noul Guvern al României, precum și la celelalte instituții implicate în asigurarea sănătății publice din țara noastră pentru rezolvarea imediată a situației accesului bolnavilor cu diabet zaharat la tratamentul cu insulină menționat anterior”, se arată în scrisoarea deschisă. Aceasta este semnată de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România, Asociația Copiilor Bolnavi de Diabet ”Sfântul Iustin”, Asociația Copiilor și a Tinerilor Diabetici Târgu Mureș, dar și de Asociația Copiilor și Tinerilor cu Diabet din Județul Constanța.