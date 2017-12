Atenție! Bancnote false puse în circulație de indivizi încă neidentificați!

Atenție mare! Jurnaliștii de la bihon.ro atrag atenția asupra unui fenomen extrem de grav petrecut în mai multe județe din țară. Aceștia avertizează că în Bihor, Cluj, Timiș, Maramureș, Satu Mare sau Sălaj au fost descoperite numeroase bancnote falsificate de 10 lei, pe care membrii unei grupări specializate le-au plasat, în general, în locații în care nu există aparatură pentru verificarea banilor. Potrivit unor surse citate de bihon.ro, suspecții implicați în această afacere ar folosi o aparatură performantă, până în prezent nemaifiind întâlnite cazuri în care falsul să fie atât de apropiat de original. Se pare că oamenii legii se confruntă cu o avalanșă de astfel de cazuri. Până la ora actuală, peste 50 de plângeri au fost depuse de cetățeni la Poliție.

Conform bihon.ro, anchetatorii au atras atenția asupra unor particularități pe care bancnotele contrafăcute le au. "Bancnotele false sunt mai deschise la culoare şi pe măsură ce sunt manevrate crapă vopseaua de pe ele (nu rămân la fel de netede). Există o diferenţă şi la desenul din pătratul din partea stângă sus, iar pe bancnotele autentice trebuie să fie văzut numărul 10 (lei) de şapte ori. Nu în ultimul rând, ar fi de reţinut faptul că bancnotele false sunt mai scurte cu 3 milimetri decât ar trebui", arată jurnaliștii de la bihon.ro. Nu este exclus ca astfel de bancnote să fi ajuns și în județul nostru. Tocmai de aceea, polițiștii ne sfătuiesc să fim foarte atenți. Persoanele care ajung în posesia unor hârtii falsificate sunt rugate să se adreseze autorităților.

Potrivit site-ului bnr.ro, bancnotele de 10 lei au mai multe elemente de siguranță ce pot fi verificate. Acestea au o fereastră transparentă sub forma unei palete de pictură, în care apar două pensule aurii ca elemente de siguranță. Bancnotele de 10 lei, ca de altfel toate celelalte aflate în circulație, au în zona centrală un fir de siguranță ce devine vizibil atunci când hârtia este luminată din partea opusă privitorului. Bancnota de 10 lei are ca element de suprapunere un design de mici dimensiuni, amplasat sub denumirea băncii de emisiune, care reprezintă o paletă de pictură. În plus, "toate bancnotele româneşti în circulaţie au imprimată pe revers, în partea dreaptă, o bandă verticală de culoare transparent aurie care are înscrisă pe verticală, de şapte ori, valoarea nominală", se mai arată pe bnr.ro. Mai mult, în partea dreaptă a aversului este imprimată cu cerneală aurie paleta de pictură.