Au început oficial Jocurile Olimpice de iarnă din 2018

Ediţia a XXIII-a a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de PyeongChang în perioada 9-25 februarie, a fost declarată deschisă oficial de către preşedintele Republicii Coreea, Moon Jae-in, vineri, în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2018 a debutat cu un schimb de mesaje politicoase ce părea de neconceput în urmă cu câteva săptămâni între sora liderului nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele Coreei de Sud, ca un simbol al Jocurilor păcii dorite de ţara organizatoare, relatează AFGP.

O imagine fugitivă, dar un zâmbet surprins de camerele de filmat a avut loc în momentul debutului ceremoniei de deschidere, puţin după ora locală 20,00, când Kim Yo Jong, primul membru al dinastiei conducătoare a Nordului care a pus piciorul pe pământul rival după sfârşitul războiului dintre cele două Corei, în 1953, şi Moon Jae-in, preşedintele Coreei de Sud, şi-au strâns mâna. Un gest de o banalitate absolută, dar cu o importanţă extraordinară ţinând cont de situaţia geopolitică.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 au devenit astfel martorele unei spectaculoase apropieri dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, inamici istorici după 1953.

În timp ce ultimele luni au fost marcate de puternice tensiuni legate de ambiţiile nucleare şi balistice nord-coreene, ultimele săptămâni au bulversat realitatea şi au condus la participarea a 22 de sportivi nord-coreeni la Jocurile Olimpice, în afara unei delegaţii diplomatice de înalt nivel.

Dar pentru spiritul olimpic va trebui să se conteze mai mult pe sportivi. Peste 2.900 de sportivi din 92 de state, naţiuni sau delegaţii, vor disputa cele 102 titluri puse în joc la şapte sporturi şi 15 discipline, patinaj (patinaj artistic, patinaj viteză şi patinaj viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordică, sărituri cu schiurile şi snowboard), bob (bob şi skeleton), biatlon, curling, hochei pe gheaţă şi sanie, în timpul celor două săptămâni de competiţie, primul mare eveniment sportiv al anului 2018 înaintea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, programată în această vară.

Momentul special aşteptat al ceremoniei a fost apariţia comună a delegaţiilor din Coreea de Nord şi de Sud, care a încheiat defilarea. Anterior, ruşii, a căror ţară a fost suspendată pentru dopaj instituţionalizat, au defilat sub drapel olimpic, mai precis sportivii invitaţie de CIO şi consideraţi suficient de „curaţi”. În final, ei vor fi în număr de 168 care vor putea participa la Jocuri. Competiţia are loc la 30 de ani după JO de vară de la Seul, din 1988. Va fi prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă şi a doua a Jocurilor Olimpice organizate în Coreea de Sud. PyeongChang va fi, de asemenea, al treilea oraş asiatic care organizează Jocurile de iarnă, după Sapporo, în 1972, şi Nagano, în 1998, ambele din Japonia. În plus, vor fi primele Jocuri Olimpice de iarnă organizate într-un oraş-staţiune din anul 1992.

Sloganul competiţiei este „Pasiune. Conectare”, iar mascota, Soohorang, a fost inspirată de tigrul alb, mult timp considerat un animal de pază coreean.

Întrecerile sportive se vor desfăşura în 13 locaţii: PyeongChang Olympic Stadium (35.000 de locuri), Alpensia Ski Jumping Centre (8.500 de locuri), Alpensia Biathlon Centre (7.500 de locuri), Alpensia Cross-Country Skiing Centre (7.500 de locuri), Olympic Sliding Centre (6.000 de locuri), Yongpyong Alpine Centre (6.000 de locuri), Jeongseon Alpine Centre (6.500 de locuri), Phoenix Snow Park (18.000 de locuri), Gangneung Hockey Centre (10.000 de locuri), Gangneung Oval (8.000 de locuri), Gangneung Ice Arena (12.000 de locuri), Gangneung Curling Centre (3.000 de locuri) şi Kwandong Hockey Centre (6.000 de locuri).

Sunt două Sate Olimpice, PyeongChang şi Gangneung, în care vor locui sportivii şi tehnicienii care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă. Satul Olimpic de la PyeongChang, cu 600 spaţii de cazare dispuse în opt clădiri cu câte 15 etaje, urmează a găzdui 3.894 de sportivi şi membri ai delegaţiilor, în perioada 9-25 februarie, alţi 2.268 de sportivi paralimpici fiind aşteptaţi în perioada 8-18 martie 2018. Satul Olimpic din localitatea Gangneung va putea oferi cazare pentru 2.900 sportivi participanţi la JO din februarie. Apartamentele din incinta celor două Sate Olimpice vor fi oferite spre vânzare după luna martie 2018.

Din Echipa Olimpică a României pentru PyeongChang 2018 fac parte 28 de sportivi, printre care şi o rezervă, şi 27 de tehnicieni şi oficiali. Biatlonistul Marius Petru Ungureanu a fost portdrapelul delegaţiei României la ceremonia de deschidere. Primii sportivi români vor intra în concurs sâmbătă, la schi fond (Timea Lorincz, schiatlon, ora 09.15), la sanie (Valentin Creţu, Andrei Turea, simplu masculin, primele două manșe, ora 12.10) şi biatlon (Eva Tofalvi, sprint feminin, 7.5km, ora 13.15).

