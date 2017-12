Scriitoarea Amelia Stănescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR) - Filiala Dobrogea, a început pregătirile pentru organizarea celei de a III-a ediţii a festivalului "Primăvara poeţilor". Ediţia din acest an, care se va intitula "Le poeme d'amour" ("Poemul dragostei"), va avea loc în perioada 15 - 18 martie şi este organizată de Linda Maria Baros, Horia Gârbea, Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, Institutul Cultural Francez, Filiala Dobrogea a USR, revistele "Universitaria" şi "Ex Ponto", fiind găzduită de Universitatea "Spiru Haret", iar director al festivalului va fi Amelia Stănescu. În cele trei zile de festival de la Constanţa, vor avea loc ateliere literare ad-hoc, în cadrul cărora, sub îndrumarea profesorului de limbă şi literatură română sau limbă şi literatură franceză, elevii sau studenţii vor încerca să scrie poeme de dragoste, dar şi să susţină recitaluri de poezie în limba română şi franceză. Elevii Colegiului Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" vor prezenta un spectacol de muzică şi poezie, care va avea ca temă viaţa şi opera scriitorului francez Rene Char.

Festivalul se va deschide, oficial, pe data de 17 martie, cînd, în cadrul manifestării intitulate "Maratonul poeţilor", membrii USR Dobrogea, printre care se numără Iulia Pană, Amelia Stănescu, Ştefan Caraman, Arthur Porumboiu, Ion Roşioru, Sorin Roşca, Emilia Dabu, Iulian Talianu, Vasile Cojocaru, Ion Faiter, Nicolae Motoc, Dan Ioan Nistor, Ion Cucu şi Saiona Stoian, vor recita versuri din creaţia proprie. "Pe parcursul maratonului poetic, artiştii invitaţi (pictori, desenatori, graficieni) vor realiza crochiuri care vor pune în evidenţă imaginea poeziei", a explicat preşedintele festivalului, Amelia Stănescu. Publicul participant la eveniment va avea ocazia să achiziţioneze cărţi şi chiar obiecte personale aparţinînd autorilor preferaţi, precum şi să participe la dezbateri poetice moderate de criticul literar Nicolae Rotund. Actorul Vasile Cojocaru şi poeţii Emilia Dabu, Iulia Pană şi Amelia Stănescu vor participa la manifestarea "Le poeme d'amour", care va include recitaluri de poezie în cadrul unui cămin de bătrîni din Constanţa.

O zi din festivalul "Primăvara poeţilor" va fi dedicată poeziilor nipone, astfel că reprezentanţii Societăţii de Haiku din Constanţa, Aurelia Văceanu, Ion Codrescu şi Şerban Codrin, vor lectura din creaţia proprie şi vor participa la Colocviul de Haiku, care va fi moderat de prof. univ. dr. Olga Duţu. Poeta Emilia Dabu îşi va lansa, cu această ocazie, două lucrări, "Cetatea înţelepciunii" şi "Calea spre lumină", iar poeta Iulia Pană va organiza o manifestare mai puţin obişnuită, intitulată "Poezie în apartament", învitîndu-şi prietenii la o "degustare de poezie".