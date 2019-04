Autobuzele etajate și telegondola funcționează în vacanța de Paști

Autobuzele etajate au fost reintroduse în circulaţie, vineri, pentru turiştii care îşi vor petrece minivacanţa de Paşti şi 1 Mai în Constanţa şi Mamaia, acestea urmând să circule zilnic, pe un traseu ce include şi o parte a Portului Constanţa.

Prin realizarea acestui traseu - CiTy Tour - s-a dorit promovarea unor obiective turistice mai puţin cunoscute sau admirate de turiştii care petrec vacanţa în Constanţa, între care Farul şi Farul Genovez, dar şi Portul Constanţa, unde pot fi văzute Silozurile Anghel Saligny, Gara şi Bursa Maritimă sau Cuibul Reginei.

Astfel, traseul autobuzelor etajate va fi Gara CFR - Piaţa Far - Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) - Cuibul Reginei (incinta Port) - Portul Turistic Tomis - bd. Elisabeta - str. Termele Romane - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Staţiunea Mamaia şi retur.

„Autobuzele CiTy Tour includ în ruta lor 100 de obiective turistice importante din oraşul Constanţa şi din staţiunea Mamaia: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursă Maritimă, Gara maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic Tomis, Delfinariu, Satul de Vacanţă, Cazinoul din Mamaia şi altele, pe care vă invităm să le descoperiţi”, spun reprezentanţii societăţii de transport din Constanţa.

Toate aceste atracţii turistice sunt disponibile pe orice telefon prin aplicaţia „CiTy Tour Constanţa”.

Autobuzele etajate vor funcţiona pe perioada minivacanţei, între 26 aprilie şi 5 mai, pe principiul Hop On/ Hop Off. Preţul unui bilet de călătorie este de 3 lei, pentru un tur sau de 5 lei în regim Hop On/ Hop Off, călătorul putând urca şi coborî ori de câte ori va dori.

Tot în perioada minivacanţei, turiştii care vor ajunge în Constanţa sau Mamaia vor putea să se plimbe şi cu telegondola. Aceasta va funcţiona în intervalul orar 11.00 - 21.00, preţul unei călătorii, pentru o persoană, fiind de 20 de lei, în timp ce copiii cu vârsta sub 7 ani beneficiază de gratuitate.