Avalanșă de nereguli financiare la Primăria Medgidia?

09:29:56 / 13 Februarie 2017

Camera de conturi

S-au grăbit cu controlul . Trebuia sa-l facă in preajma Pastelui , așa cum se făcea in fiecare an. Inspectorii erau tratati cu Miel , vin etc de celebru Titi Radu , unchiul lui Dragomir , șeful lui Marean si totul era ochei.