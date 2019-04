Balon de oxigen pentru SSC Farul

Meciul de sâmbătă, din etapa a 27-a a Ligii a 2-a la fotbal, a reprezentat pentru SSC Farul Constanţa un examen deosebit de important, mai ales că adversara, Chindia Târgovişte, era o echipă cu pretenții la promovare. Succesul cu scorul de 1-0 obținut de jucătorii pregătiți de antrenorii Petre Grigoraș, Marian Dinu și Laurențiu Gheorghe a fost un adevărat balon de oxigen pentru fariști, golul de generic reușit de Georgian Păun, în minutul 79, aducând bucuria în rândul suporterilor constănțeni.

„Un meci foarte greu, cu o echipă care se bate la promovare. Am vorbit cu băieții în vestiar. Era un meci foarte important pentru noi, să adunăm cele trei puncte, deoarece contracandidatele noastre la evitarea retrogradării s-au încurcat și era normal ca noi să luăm toate cele trei puncte, pentru a ne apropia de ele. Băieții au răspuns cerințelor antrenorului, cerințelor mele, în calitate de căpitan, și mă bucur pentru acest lucru. Meciul viitor va fi unul destul de greu, la Energeticianul. Mergem acolo montați, avem moral și sper să venim și de acolo cu toate cele trei puncte”, a spus, după meci, portarul Raul Avram, cel care a avut un reflex salvator la ultima fază a întâlnirii.

„Mă bucur, în primul rând, pentru victorie, pentru că aveam mare nevoie. Ne-am dorit cu toții, enorm, această victorie și execuția este, să zic așa, pentru mine, ceva normal, pentru că am mai dat așa goluri și prin liga întâi. Mă bucur că mi-a ieșit execuția și am luat cele trei puncte. Moralul contează și el, dar important pentru noi, în situația în care suntem, este să ne ridicăm acolo, deasupra, pentru că suntem sub linie. Eu cred că avem un lot peste nivelul ligii a doua. Ușor-ușor, o să ne cunoaștem mai bine, sunt mulți jucători noi, s-au schimbat în această iarnă și o să vedeți că Farul o să arate din ce în ce mai bine. Publicul, ca întotdeauna, alături de noi. Le mulțumim pe această cale și sper să vină și la meciurile viitoare să ne susțină în număr cât mai mare”, a declarat și autorul golului, Georgian Păun.

„E normal să fie o descătușare, pentru că a fost o încărcătură mare pentru această partidă. O eventuală înfrângere ne-ar fi afectat din punct de vedere moral. Felicit toată lumea pentru joc și publicul pentru atitudinea frumoasă, care îți aduce aminte de clipele când Farul era în liga întâi și avea rezultate bune, meciuri frumoase. Cine știe, poate, cât de curând, se vor întoarce acele timpuri”, speră antrenorul principal Petre Grigoraş.

În etapa viitoare, sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 11.00, SSC Farul (locul 16, 29 de puncte) va juca în deplasare, la Petroșani, cu ACS Energeticianul (locul 10, 33p).

Rezultatele din etapa a 27-a - vineri: CS Mioveni - ASU Politehnica Timișoara 1-0; sâmbătă: Academica Clinceni - Luceafărul Oradea 5-0, Daco-Getica Bucureşti - ACS Energeticianul 0-0, Dacia Unirea Brăila - Metaloglobus Bucureşti 2-2, Ripensia Timișoara - Pandurii Tg. Jiu 2-1, ACS Poli Timişoara - CS Baloteşti 3-1, FC Argeş - Aerostar Bacău 2-1, Petrolul Ploieşti - Universitatea Cluj 1-0; duminică: UTA Arad - Sportul Snagov 3-1.

Clasament: 1. Clinceni 61p (golaveraj: 55-17), 2. Snagov 59p (43-20), 3. U. Cluj 57p (55-18), 4. Chindia 57p (53-29), 5. Petrolul 56p (49-23), 6. FC Argeş 47p (38-22), 7. Mioveni 42p (39-29), 8. UTA 38p (40-38), 9. Ripensia 35p (32-36), 10. Energeticianul 33p (31-31), 11. Metaloglobus 33p (23-46), 12. Pandurii 32p (44-45), 13. Luceafărul 31p (33-48), 14. ASU Poli 30p (22-27), 15. Daco-Getica 29p (36-40), 16. SSC FARUL 29p (35-47), 17. Aerostar 26p (39-52), 18. Baloteşti 22p (24-51), 19. ACS Poli 18p (24-52), 20. Dacia Unirea 16p (22-66).