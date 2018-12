Bankingul și energia, vedetele bursei românești

Banca Transilvania (BT), Transgaz şi OMV Petrom au fost cele mai tranzacţionate acţiuni în noiembrie, la Bursa de Valori de la Bucureşti (BVB), unde rulajul total pe segmentul principal a depăşit uşor 863 milioane lei, potrivit statisticilor publicate pe site-ul BVB. Cu titlurile BT au fost realizate 3.668 tranzacţii, în valoare totală de 286,85 milioane lei, cu cele ale Transgaz au fost consemnate schimburi de 171,23 milioane lei (1.418 tranzacţii), iar cu cele ale OMV Petrom - de 137,26 milioane lei (2.586 tranzacţii). Cele mai importante aprecieri au fost înregistrate, în noiembrie, de acţiunile Energopetrol (plus 53,85%), Turism, Hoteluri Restaurante (THR) Marea Neagră (plus 31,58%) şi Electroaparataj (plus 25,23%). La polul opus, cele mai semnificative scăderi au fost consemnate de titlurile Armătura (minus 42,72%), Electroputere (minus 22,73%) şi VES (minus 21,98%). Pe segmentul principal al BVB, cea mai mare valoare de tranzacţionare de luna trecută a fost înregistrată la 9 noiembrie, când rulajul s-a cifrat la 81 milioane lei, iar cea mai mică valoare - la 19 noiembrie, de 13,4 milioane lei. În cele 230 de şedinţe din 2018, în segmentul principal al BVB s-au făcut schimburi cu acţiuni de 9,47 miliarde lei, cu o valoare medie zilnică de 41,18 milioane lei. Tranzacţiile cu obligaţiuni s-au cifrat la 2,16 miliarde lei, cu o medie zilnică de 9,4 milioane lei.