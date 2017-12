Băsescu, chemat să dea explicații în ancheta privind fraudarea alegerilor din 2009

07:27:49 / 06 Iunie 2017

Capra vecinului nu-i ca miorita noastra

Ce t-e si cu politica asta?Mai devreme am citit ca actualul Presedinte de Romania,Iohannis, este invitat,avationat,onorat,medaliat in ,,salonul ovul''defabricare, confirmare sau infirmare a edililor lumii si ,acum citesc cum fostul Presedinte ,Basescu ,este invitat in ,,salonul obscur'',injurat,blamat,blestemat pentru a spune cum si cine la ales in fruntea tarisoarei.Daca facem un bilant al conducatorilor de tara romaneasca de la Cuza -n coace avem o mica surpriza.Mai toti coducatorii nostrii de tara nu au sfarsit ,,domnia''in conditii normale si triumf.Cuza,alungat,regii alungati,nu toti dar nici mult nu mai aveau,nea Ghita vai mama lui,moare bolnav si injurat de ,,burgheji'',Ceausescu,impuscat ,adulat de ,,bobor''si injurat de cei cu ,,politicalul correct''tinut ca resteul la brau,Iliescu,sa nu auda poporul de el,este judecat,,pentru sangele varsat,Constantinescu,i-au insemnat barba cu cerneala dar nici prea mare lucru nu a facut.Basescu ,va spusei mai devreme .da cu subsemnatu.Eiiiii,actualul Presedinte,neamt, ca si regii aia din neamul lui Duda,va spusei,pe cai mari,Prin munti se plimba Charles,de stirpa,englez ,albinos dar nu parsav,Sa fie viitorul Romaniei ,mai ales ca s-au gasit si niste str-stra-strabuni inmormantati pe meleguri romanesti.In orice caz este de bine,a primit si onoruri de la Presedinte,si poporul roman primeste ,la schimb,sfaturi ,,democratice''de la Bruxell;nu sunteti in stare,nu aveti mentalitati democratice,de aristrocrati nu aveti educatie occidentala.