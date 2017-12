Bătaie pe averea lui Robin Williams

Susan Schneider Williams, văduva actorului Robin Williams, a deschis un proces în instanţă împotriva celor trei copii ai actorului, Zachary Pym, în vârstă de 31 de ani, Zelda Rae, de 25 de ani, şi Cody Alan, de 23 de ani, plângându-se de dispariţia din casa pe care o împărţea cu Robin Williams a unor obiecte despre care femeia spune că i s-ar cuveni. Susan Schneider Williams susţine că în casă ar fi pătruns cineva, la puţin timp după moartea în luna august 2014 a actorului, şi ar fi luat obiectele. Pe de altă parte, copiii actorului, pe care Robin Williams i-a avut din două căsnicii anterioare, cred că Susan, care a fost cea de-a treia soţie a artistului, încearcă să pună mâna pe bani, ignorând cu bună ştiinţă limbajul folosit de regretatul actor în testamentul său, astfel încât să întoarcă lucrurile în avantajul său. ”Susan a refuzat să-i lase pe copii să intre în casă după ce Robin a murit. Înainte ca Robin s-o fi întâlnit pe Susan, actorul a fost foarte clar privind moştenirea sa. Robin a lăsat celor trei copii obiectele personale, inclusiv statueta Oscar primită pentru rolul din ”Good Will Hunting”, obiecte legate de filmele sale, figurine, romane, măşti de teatru şi alte obiecte”, a declarat o sursă citată de tmz.com. Aceeaşi sursă a mai declarat că, deşi văduva actorului ştie că nu are dreptul la obiecte legate de cariera cinematografică a acestuia, femeia ar fi hotărâtă să obţină costumul purtat de Robin Williams la nunta sa şi alte câteva mici obiecte. ”Copiii spun că Susan poate păstra tot ceea ce a dobândit cu Robin pe perioada căsniciei, dar, mai spun ei, femeia a depăşit limita. De exemplu, sunt indignaţi de faptul că practic vrea să redefinească înţelesul cuvântului „bijuterii“. Copiii ar trebui să moştenească toate bijuteriile, dar ea spune că acestea nu includ şi colecţia de ceasuri a lui Robin”, a mai spus sursa citată.

Robin Williams s-a sinucis pe 11 august, la domiciliul său din localitatea Tiburon, în apropiere de San Francisco. Potrivit purtătorului de cuvânt al starului, actorul suferea de depresie.