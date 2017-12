Biblioteca franceză din Constanţa are un nou sediu

Liceul “George Călinescu” din Constanţa găzduieşte, de ieri, Biblioteca franceză care a fost inaugurată în prezenţa Consulului onorific al Franţei la Constanţa, Jean-Marie Decaux. Ea a fost amenajată cu sprijinul Alianţei franceze care speră ca în curînd să aibă un nou sediu. “Am reuşit să salvăm fondul de carte care, timp de şase luni, a stat în condiţii improprii în beciul Cercului Militar. A fost un gest nemaipomenit acela de a ne găzdui. Am găsit această soluţie, ne bucură foarte mult că elevii acestui liceu vor avea la dispoziţie literatură în limba franceză”, a declarat directorul Alianţei Franceze, Aneta Puşcaşu. Deschiderea bibliotecii se înscrie în seria de manifestări sub semnul celui de-al XI-lea Sommet al francofoniei. “Am vrut ca şi Constanţa să fie prezentă cu activităţi de valoare şi de aceea s-au făcut eforturi pentru a aduce şi un oaspete de seamă: este vorba despre scriitorul Jean Yves Conrad care, în cărţile sale, îşi exprimă dragostea pentru România”, a declarat preşedintele Alianţei Franceze, Ileana Meheleanu. Punctul culminant al evenimentului de ieri a fost întîlnirea cu scriitorul francez Jean Yves Conrad care a prezentat una din cărţile sale pe care a ilustrat-o cu un film despre România. În cei 25 de ani de cînd se ocupă de ţara noastră, el a scris opt cărţi şi la Constanţa a prezentat cartea “Paris, capitala României”. “Este cea de-a treia carte pe care am scris-o despre România şi s-a bucurat de un mare succes la Paris. Am scos în evidenţă, în această carte, aportul strălucit al românilor în capitala luminilor, cum este denumit Parisul. În carte sînt peste 1.700 de personalităţi de origine română, din toate domeniile culturii, literatură, muzică, pictură, sculptură, ştiinţe, medicină. România este singura ţară care are cel mai mare aport cultural în Europa, după Franţa. Poate nu sînt obiectiv însă, niciun alt popor, în opinia mea, nici american, nici rus, nu a avut un astfel de aport considerabil în cultura noastră”, a declarat Jean Yves Conrad. El a mai spus că românii ar trebui să se mîndrească cu înaintaşi precum George Enescu, Filip Lazăr, Dinu Lipatti, Stan Golestan, Elvira Popescu, Maria Ventura, Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncuşi, Theodor Pallady, Geoge Apostu, Mircea Eliade şi mulţi alţii. “Şi în prezent, românii sînt cei mai buni studenţi de la Sorbona şi sînt foarte apreciaţi de profesori. Ei au regăsit în cartea scrisă de mine un motiv de mîndrie pentru că sînt români. Pentru a scrie această carte am mers peste 300 de km pe jos, prin Parisul Românesc, adică Bucureşti, am citit 450 de cărţi scrise în patru limbi. Cartea mea este un dar pentru poporul român pentru tot ce mi-a dăruit într-un sfert de secol de cînd cunosc România”, a mai spus Jean Yves Conrad.