Cântărețul american Barry Manilow spitalizat de urgență

Cântărețul american Barry Manilow, interpretul celebrului hit „Copacabana”, a fost spitalizat de urgență joi, ceea ce a dus la amânarea sine die a mai multor concerte din cadrul turneului anunțat ca ultimul din cariera sa, relatează AFP.

Cântărețul în vârstă de 72 de ani a fost spitalizat în Los Angeles, California, pentru complicații în urma unei intervenții de chirurgie orală pe care Barry Manilow a suferit-o luni, a declarat unul din agenții său într-un comunicat.

Concertele prevăzute joi și vineri au fost suspendate, agenții săi anunțând totuși că vor fi reprogramate.

"Nu știm dacă Barry Manilow va putea participa la gala Grammy Awards, lunea viitoare la Los Angeles, unde a primit cea de-a 15-a nominalizare pentru ultimul său album 'My Dream Duets', au precizat ei.

Născut la New York, Barry Manilow, pe numele său real Barry Alan Pincus, a avut perioada sa de glorie în anii 1970 cu ritmurile dansante ale hitului 'Copacabana (At the Copa)' și alte succese precum 'Mandy' sau 'I Write The Songs'. El a revenit în 2006 cu un album cuprinzând cele mai mari succese ale sale din anii 1950, 'The Greatest Songs of the Fifties'.

După o serie probleme de sănătate din ultimii ani, cântărețul și-a prezentat turneul actual drept ultimul din cariera sa. Acesta ar trebui să se încheie în 23 iunie pe stadionul O2 Arena din Londra.