Ce proiecte promite Primăria Constanța anul viitor? Pe aceleași ca în 2017!

09:59:25 / 28 Decembrie 2017

Penibilii

Va mai aduceti aminte de promisiunea lui Mazare din anul 2000 cu largirea strazii Soveja ? Mai facem un efort si ne amintim si de o minciuna gogonata a lui Fagadau----PARCAREA SUBTERANA SUB PARCUL DE LA SALA SPORTURILOR !!! Cat de penibili pot fi ! Ei nu au terminat parcul de la primarie deoarece in mod repetat niste incompetenti din primarie greseau actele si firmele castigau la organismul de contestatii. STIM ASTAZI CARE SUNT VINOVATII DIN PRIMARIE SI CE SANCTIUNI AU PRIMIT PTR. INCOMPETENTELE REPETATE IN CAZUL PARCULUI DE LA PRIMARIE(ARHEOLOGIC ) ?