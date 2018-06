Ce Serviciu s-ar putea muta de la Prefectură la Consiliul Judeţean

Serviciul de permise de conducere şi certificate de înmatriculare a vehiculelor ar putea fi descentralizat începând cu data de 1 ianuarie 2019, dacă Parlamentul va adopta un amendament aprobat marţi de Comisia specială pentru elaborarea Codului administrativ, arată stiripesurse.ro. „Este vorba despre a descentraliza serviciile deconcentrate care sunt astăzi în judeţe, în subordinea prefecturilor sau alte servicii publice. De fapt, este vorba de îmbunătăţirea acestor servicii publice pentru cetăţeni. Cetăţeanul, astăzi, pe sistemul de regim permise de conducere are o problemă în foarte multe judeţe, unde aşteptarea candidatului care vrea să dea concursul sau examenul pentru permisul de conducere se amână foarte multe luni din diferite probleme de infrastructură sau de personal. Şi atunci amendamentul nostru a privit în perspectiva descentralizării acestui serviciu, ca cei de la consiliul judeţean să poată interveni şi să poată îmbunătăţi acest serviciu public pentru cetăţean şi am propus ca ceea ce astăzi este în coordonarea prefectului - adică regimul de permise de conducere şi certificate de înmatriculare a vehiculelor - să fie descentralizat de consiliile judeţene, cu termen de aplicare din 1 ianuarie 2019. Dacă se adoptă această formulă în Codul administrativ, mai este timp suficient pentru ca actele subsecvente care trebuie elaborate şi adoptate pentru punerea în aplicare a acestei măsuri să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019 şi să avem o trecere etapizată din acest punct de vedere, dar consiliile judeţene să poată interveni pentru îmbunătăţirea acestor servicii publice", a precizat senatorul UDMR Cseke Attila, iniţiatorul amendamentului.

El a adăugat că nu sunt probleme de intervenţie a autorităţilor locale pe procedura de emitere, ci doar de a face condiţiile mult mai bune de exercitare a acestui serviciu public. "Nu se schimbă sistemul de emitere a permiselor de conducere, care este un sistem securizat într-un fel, cu date personale ş.a.m.d., aşa cum şi emiterea cărţilor de identitate tot un sistem descentralizat este şi sunt emise într-un sistem securizat. Deci nu va interveni consiliul judeţean în regimul permiselor de conducere. Nu trebuie confundat regimul lor cu prestarea acestui serviciu public", a afirmat senatorul.

În context, deputatul liberal Victor Paul Dobre a criticat această propunere, susţinând că prin aplicarea acesteia vor apărea "probleme de teritorialitate, ceea ce acum nu e".

Un alt amendament care a suscitat discuţii a fost cel propus de Cseke Attila şi adoptat de comisie, referitor la reintroducerea cuvântului "etnic" în definiţia judeţului. "Este o prevedere care e în vigoare în legislaţia din România din 1968, deci anul acesta se fac 50 de ani, în care la definiţia judeţului sunt avute în vedere condiţiile sociale, economice şi etnice şi tradiţiile culturale şi de legătură între locuitorii unui judeţ. În proiect, dintr-o eroare, credem noi, cuvântul acesta 'etnic' a fost eliminat şi am propus reintroducerea lui, care nu creează o problemă, dar reflectă realitatea din ţară. Practic, aici am putea să spunem că nu mai avem cetăţeni care aparţin de alte etnii decât majoritatea", a susţinut deputatul UDMR. El a adăugat că nu este o chestiune de substanţă care să modifice limitele teritoriale ale unor judeţe, "pentru că ele sunt formate pe baza acelei legi de acum 50 de ani şi sunt şi astăzi în vigoare". "Deci nu a creat probleme această reglementare, dar eliminarea acestui cuvânt ar însemna că practic contestăm realitatea din teren, ceea ce nu cred că este de dorit, deci nu e o adăugire, ci revenirea la normalitatea pe care am avut-o până acum", a arătat Cseke Attila.

Deputatul PNL Victor Paul Dobre a avut obiecţii şi la acest amendament.

"Noi avem o poziţie fermă - economie, drepturi, dar nu în împărţire administrativ-teritorială pe criterii etnice. Este o discuţie care poate duce foarte departe", a punctat Dobre. Comisia a încheiat luni dezbaterea proiectului de Cod administrativ, însă discuţiile continuă pe o serie de articole amânate din diverse motive.