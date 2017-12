Ce trebuie să faci dacă vrei să te pensionezi mai repede

17:04:50 / 24 Noiembrie 2017

Norme metodologice

Stimati pensionari anticipati, Nu va incredeti in Legi pana nu apar Normele Metodologice de aplicarea Legii. Un Ordin de Ministru poata schimba aplicarea Legii. Nu credeti? Dovada: Ordinul de Ministru (Norme metodologice) 340/2001 a modificat aplicarea Legii pensiilor 19/2000 prin scurtarea perioadei de aplicare de la 2015 la martie 2010. Rezultatul? Pensia anticipata partiala a fost refuzata cu 32 ani si 8 luni contributie ,pe motiv ca nu am 35 ani contributie conform NM, asta in luna iunie 2010. Ca-n filmele cu prosti! ICCJ mi-a dat dreptate in RIL 4/2011 la un an dupa ce Legea a fost anulata de Boc.