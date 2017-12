Ce zboruri noi oferă Aeroportul Kogălniceanu

07:53:26 / 21 Februarie 2017

Ruşine

Din punctul de vedere al calatoriilor aeriene e frustrant sa locuiesti in orasul asta. Ne pretindem a fi intre primele 5 orase din tara dar trebuie sa batem drumul la Bucuresti de fiecare data cand avem zbor cu avionul pentru ca din aeroportul ala care usor poate fi confundat cu autogara sud nu ai decat 3 zboruri pe saptamana la Istanbul, in fine bune si alea... Bine in schimb ca avem baza NATO pe acolo.