Cine minte? Viorica Dăncilă sau Klaus Iohannis?

Suntem din nou confruntați cu o situație fără precedent. Într-o parte avem un președinte. În cealaltă, un prim-ministru. Între cei doi, o decizie a Curții Constituționale a României. Un document oficial. Transmis opiniei publice sub forma unui comunicat. Despre acest document și despre această decizie există o divergență între palate. Comunicată publicului larg pe tot parcursul zilei de ieri. Atât președintele, cât și primul ministru au făcut declarații oficiale. Ele se bat cap în cap. Cine minte?

De această dată cel puțin, enigma poate fi ușor dezlegată. Ascultăm ce spune președintele. Ascultăm ce spune primul ministru. Și citim comunicatul oficial al CCR. Iar minciuna iese imediat la suprafață. Să facem această operație simplă. Președintele Iohannis, de la pupitrul instituției pe care o conduce, a afirmat cu subiect și predicat, și întreaga țară a auzit, că decizia de ieri a CCR, prin minuta care a fost comunicată tuturor celor interesați, a stabilit obligația doamnei Dăncilă, în calitate de premier al României, de a merge în Parlament, pentru a solicita un acord pentru remanierea pe care o preconizează. Acest acord al Parlamentului, a spus domnul Iohannis, este necesar întrucât, prin plecarea ALDE, s-a schimbat compoziția Guvernului. Doamna Dăncilă a afirmat însă contrariul. Și anume că, prin decizia Curții Constituționale, consemnată în minuta transmisă oficial, nu se precizează absolut nimic despre vreo obligație pe care ar avea-o în calitate de prim-ministru de a solicita un acord al Parlamentului. Dar că totuși va merge în Parlament, pentru a demonstra că Guvernul este susținut de o majoritate. Sunt două declarații extrem de clare, care însă se contrazic una pe alta în totalitate.

În această situație, eu unul am făcut ceea ce este la îndemâna oricărui cetățean interesat să vadă cine minte. Am luat comunicatul oficial al CCR și l-am confruntat cu opiniile exprimate de cei doi lideri politici de prim rang. Și am constatat că nu există nicio referire la vreo obligație a premierului de a solicita un acord al Parlamentului României. Deci președintele minte. Minte într-o chestiune esențială. În cea mai importantă dispută politică a crizei politice pe care o traversăm. Iar dacă minte și dacă orice cetățean de bună credință poate constata atât de ușor că minte, lecturând pur și simplu comunicatul CCR, atunci o primă concluzie este că, dacă România a traversat o criză guvernamentală și traversează o criză politică în prezent, vinovat este nimeni altul decât domnul Klaus Iohannis. Dar situația este chiar mai gravă decât cea rezultată dintr-un caz notoriu de mitomanie prezidențială, devoalat chiar ieri.

CCR s-a pronunțat ca urmare a unei solicitări a Guvernului, paralizat de refuzul lui Iohannis de a-și îndeplini obligațiile constituționale referitoare la schimbările pe care doamna Dăncilă intenționează să le facă în Executiv. Și din nou vedem cum, negru pe alb, CCR precizează că președintele României este obligat să emită de îndată decretele de revocare a unor miniștri scoși din Guvern de doamna Dăncilă precum și decretele de numire a miniștrilor interimari propuși de aceasta. E obligat și trebuie să o facă de îndată. Ceea ce înseamnă că, refuzând până în acest moment să dea curs acestor solicitări, Klaus Iohannis a încălcat Constituția. De asemenea, președintele este obligat să răspundă tot de îndată cu privire la refuzul de numire în funcție a unor miniștri titulari propuși de doamna Dăncilă. Ceea ce din nou înseamnă că domnul Iohannis a încălcat Constituția și, pentru a repara lucrurile, trebuie să se conformeze de îndată.

Prin urmare, această aparentă enigmă legată de cine minte dintre cei doi înalți demnitari poate fi dezlegată cu ușurință. De către oricine. Pentru că și declarațiile demnitarilor sunt publice, și comunicatul oficial al CCR. Mai greu este însă să răspundem la întrebarea de ce minte Klaus Iohannis și dacă a fost conștient că minciuna sa va fi spulberată în doar câteva ore de conținutul unui document oficial, care nu poate fi pus de nimeni la îndoială. Minte cu bună știință? Minte Iohannis, cu riscul de a fi aproape instantaneu demascat, în condițiile în care a citit cu ochii lui decizia CCR? Sau nu a citit-o și a căzut în capcana vreunui consilier de la Cotroceni? În ambele situații, este extrem de grav. Pentru că mâine ne putem trezi că președintele României ne anunță că e război, citând o declarație inexistentă a unei puteri ostile. Și aruncă întreaga națiune în haos. Și într-un caz și în altul, președintele dovedește că este iresponsabil. În Codul Penal există și o infracțiune referitoare la difuzarea de informații false. Care este sancționată prin închisoare.

Rămâne însă de văzut cum va reacționa Iohannis nu la minuta imaginară a CCR, ci la minuta reală. Cea care îl obligă ca de îndată să facă anumite lucruri. De îndată nu va fi de îndată în ceea ce-l privește pe Iohannis. Tot ieri, domnia sa ne-a informat că așteaptă un alt document și anume motivarea deciziei CCR. Că nu-i ajunge nici minuta, nici comunicatul oficial și lipsit de orice echivoc al CCR. Și că, după ce va primi respectiva motivare, o va citi și o va analiza. Asta înțelege Iohannis prin „de îndată”. Într-o situație în care s-a făcut vinovat de declanșarea unei crize guvernamentale și a unei crize politice căreia are obligația să-i pună imediat capăt.

În condiții normale, un președinte vinovat de asemenea fapte ar trebui imediat suspendat din funcție. Și apoi demis. Acum, în cazul lui Iohannis, această sancțiune este imposibilă în prag de prezidențiale. Poate că pe viitor clasa politică va înțelege să fie mai puțin tolerantă cu președinți care încalcă Legea Fundamentală încă de la începutul mandatului și continuă să facă acest lucru și în următorii ani. Poate ne va fi la toți învățătură de minte. Oricum, să recunoaștem că avem un Münchausen în fruntea României.