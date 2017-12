Cioloș se crede Emmanuel Macron al României!

21:31:46 / 05 Iulie 2017

Postacule PSD, ...

traieste linistit in lumea ta in care Romania este number one in orice, in care mierea si laptele curg rauri-rauri, in care toti au un loc de munca bine platit ... noi, astia prosti care muncim si ne chinuim sa ne platim ratele in fiecare luna, traim intr-o alta realitate, cea in care niste hoti aflati la putere se bat pe ciolan neuitand sa isi mareasca salariile, pensiile si toate privilegiile de care au parte pe nedrept in timp ce fraierilor li se promit vrute si nevrute ... iar clipa cand sandramaua PSD-ista se va face farame in fata realitatii economice se apropie cu pasi repezi