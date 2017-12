Coafeză acuzată că a fugit cu 96.000 de euro

Clienţii şi angajatele unui salon de coafură din Constanţa au reclamat, în cursul acestei săptămîni, procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa faptul că au fost victimele unei înşelăciuni. Păgubiţii Dumitru Mircea Giosanu, soţii Daniela şi Lucian Moldoveanu, Mihaela Bordianu şi Cristina Minoiu susţin că escrocheria a fost pusă la cale de Claudia Mioara Tăut, coafeză la salonul respectiv. Colegele sale de muncă spun că au cunoscut-o pe Claudia în urmă cu doi ani şi jumătate, cînd s-a angajat, reuşind de-a lungul timpului să le cîştige încrederea. Pentru că femeia obişnuia să mai împrumute de la ei diverse sume de bani, cuprinse între 1.000 şi 3.000 de euro, pe care le-a înapoiat de fiecare dată, angajatele salonului nu s-au alarmat cînd, în vara aceasta, Claudia le-a cerut din nou ajutorul, susţinînd că intenţionează să-şi deschidă un salon de coafură şi nu are banii necesari demarării acestei afaceri. "M-a determinat să fac împrumuturi pe numele meu, de la mai multe bănci din Constanţa. Ea aranja totul, vorbea cu directorii, cu ofiţerii de creditare, iar eu doar mergeam şi semnam. M-a rugat să fac acest lucru promiţînd că din banii obţinuţi vom cumpăra un spaţiu unde să deschidem un coafor. Ce nu am ştiut eu însă era faptul că în acelaşi timp făcuse aranjamente asemănătoare şi cu restul colegelor", a spus Mihaela Bordianu, una dintre păgubite. Potrivit anchetatorilor, Claudia Tăut folosea de fiecare dată altă poveste pentru a-şi convinge victimele, în funcţie de cît de mare era împrumutul solicitat. Unora le spunea că îşi va deschide un salon de coafură în zona Cireşica, altora că are nevoie de bani pentru a-şi ajuta fratele, ba chiar susţinea că vrea să cumpere apartamentul în care se află salonul unde lucra. Din plîngerile depuse la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa reiese că soţii Moldoveanu au fost cei mai păgubiţi, aceştia împrumutînd-o pe coafeză cu 50.000 de euro. "Începînd cu 2005, ne-a cerut diverse sume de bani, adică 2.000, 3.000 de euro, pe care ulterior îi înapoia. Am ajutat-o mereu cu bani, căci ne spunea că vrea să-şi cumpere o locuinţă într-un bloc ANL care se construieşte la ieşire spre Ovidiu", a spus Daniela Moldoveanu. După ce s-a văzut cu 96 de mii de euro în buzunar, la sfîrşitul lunii trecute, Claudia Tăut a plecat la Baia Mare, motivînd că mama ei a suferit un preinfarct. De atunci însă, femeia nu mai este de găsit. "În ziua cînd a plecat, a venit pe la coafor şi cînd a deschis geanta, am observat că avea teancuri foarte mari de valută, respectiv bancnote de 500 de euro şi de 100 de dolari", a mai declarat Mihaela Bordianu. În încercarea de a da de urmă coafezei acuzate de escrocherie, colegele acesteia au luat legătura cu familia acesteia. Pe lîngă faptul că rudele Claudiei nu mai auziseră de ea de foarte mult timp, păgubiţii au aflat că femeia nu se află la prima faptă de acest fel. Potrivit anchetatorilor, femeia a mai ispăşit o pedeapsă de trei ani şi jumătate, tot pentru săvîrşirea infracţiunii de înşelăciune.