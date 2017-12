Complexul Energetic Oltenia, salvat cu jertfe umane

Planul de eficientizare a Complexului Energetic Oltenia (CEO) prevede disponibilizarea a 5.000 de angajați până în 2020, prin deja celebra schemă de plecări voluntare și pensionare, au declarat joi oficialii Ministerul Energiei. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al CEO, Elena Zamfir, a spus că în cadrul companiei există 1.067 de persoane pensionabile până la 31 decembrie 2019. În prezent, complexul are 15.168 de salariați. „În contextul în care, în ultimii doi ani, societatea a înregistrat pierderi cumulate de 1,65 miliarde lei, iar profitul din primul trimestru al anului în curs nu s-a ridicat decât la 144 milioane lei, măsurile de eficientizare și restructurare sunt necesare“, a punctat reprezentantul CEO. În urmă cu o săptămână, ministrul Energiei, Victor Grigorescu, anunța că noua organigramă a complexului, care va intra în vigoare la 30 iunie, are cu 20% mai puține posturi de conducere (practic, 100 de șefi vor fi retrogradați/demiși) - „Repet, nu există posibilitatea sau spectrul insolvenței la CE Oltenia. Complexul are trei lucruri de făcut. În primul rând este nevoie de un plan de eficientizare, agreat cu partenerii sociali. În al doilea rând, e nevoie de proiecte mari de investiții care să creeze o piață pentru 95% din producția de cărbune. În al treilea rând, CEO trebuie să vrea să se modernizeze“. În 2015, producția de lignit la CE Oltenia a fost de 22,405 milioane tone. Compania a avut pierderi de 895 milioane lei în 2015, cu 30% mai mari față de cele din 2014, când era pe minus cu 693 milioane lei. La mijlocul lui martie s-a decis reducerea sau întreruperea activității în fiecare dintre sucursalele și subunitățile sale, atât în sectorul energetic, cât și în cel minier, până în iunie, inclusiv, astfel că 670 de angajați din Craiova vor intra în șomaj. Ca și în cazul Complexului Energetic Hunedoara, problemele CEO au la bază același „virus“ al devalizării și managementului învățat la școala de jmekerie și „băieți deștepți“ din România post-decembristă.