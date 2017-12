Conferinţă internaţională cu participare extraordinară, la a XI-a ediţie, la „Ovidius“

Conferința internațională „Workshop on Mathematical Modelling of Environmental and Life Sciences Problems”, ediția a XI-a, va avea loc la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității „Ovidius” din Constanța, în perioada 12-16 octombrie 2016. Organizată în colaborare cu Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc - Caius Iacob” al Academiei Române din București, ediţia din acest an este dedicată celei de-a 150-a aniversări a reputatei instituţii de cultură şi ştiinţă. La conferință se vor dezbate teme legate de dezvoltarea și aplicarea unor modele matematice și programe de calcul științific în probleme de mediu și științele vieții. Vor participa cu lucrări peste 50 de specialiști din China, Italia, Israel, Germania, Norvegia, Cehia, Turcia şi Marea Britanie, 30 din străinătate, dintre care 20 de participanţi în calitate de „Invited speakers“, cu renume mondial în domeniul Matematicii Aplicate, și 20 din țară.