Cum petrecem de Ziua Dobrogei!

14:48:38 / 20 Noiembrie 2018

Haraso !

Rusia nu a primit niciodata nimic . A luat singura , prin propriile puteri ... Daca Rusia nu dorea , Romania nu devenea independenta , nu intra in posesia Dobrogei si nu putea deveni regat la 1881 . Daca Romania este acum ceea ce este , este si datorita vointei Rusiei ! A se vedea si situatia Romaniei de acum , aflata in deriva institutionala , sub conducerea unor neica-nimeni precum Dragnea - Dancila - Tariceanu ! Zona gri din jurul Rusiei ramane inca in functiune , in conditiile in care NATO isi extinde controlul , fara acorduri serioase general acceptabile ...