Cum să nu mai fii sărac (varianta cu citrice)

Încă suntem pe creștere economică, dar ea încetinește și va veni, la un moment dat, și o recesiune sau o stagnare, a declarat joi Csaba Balint, macroeconomist OTP Bank, citat de hotnews.ro - „Îmi aduc aminte, nu mai știu exact, cândva în anii '90, o perioadă forte dificilă, de tranziție, dificilă pentru multe familii din România și tatăl meu a venit acasă cu portocale. A fost cea mai delicioasă portococală pe care am mâncat-o în viața mea. Acum lucrurile merg mai bine, nu pentru toată lumea. Dacă ne uităm la medie, salariile au crescut, dacă deschidem frigiderul poate găsim acolo nu o singură portocală, ci o cutie, dar nu mai au același gust. Recomandarea mea ar fi să punem la o parte portocale, în această perioadă în care economia încă merge, salariile încă cresc. Aș propune, așadar, un portofoliu de investiții mai conservator“. La rândul său, oficialul OTP Dan Popovici a dat de înțeles că este nevoie de un portofoliu lichid, susținând că se chinuie de ceva vreme să vândă un apartament și nu reușește - „Există persoane care pot avea nevoie urgentă de o sumă de bani, pentru o operație, spre exemplu, iar piața imobiliară din România, cu toate că pare a fi foarte efervescentă, nu îți dă o lichiditate suficient de mare să poți să vinzi mai repede; adică poți face asta, dar cu un discount semnificativ“. Specialiștii băncii au vorbit și despre obligațiunile în euro ale României, care au succes, în mare pentru că celelalte țări din regiune nu emit - „România nu a putut să emită anul acesta până în martie, pentru că nu a avut bugetul aprobat. Cum s-a aprobat bugetul, cum a ieșit România. A fost o cerere de peste opt miliarde euro pentru aceste obligațiuni. Apetit există“. Ce mai e de făcut? Multe, evident. Dar, spun cei de la OTP, veniturile statului ar putea crește cu 1 - 2 puncte procentuale, dacă Fiscul se informatizează - „Noi am rămas la 30 - 35% din PIB venituri bugetare. Nivelul este destul de scăzut. Nu vreau să sugerez că trebuie să majorăm neapărat taxele, dar la colectare avem mult spațiu. Dacă am reuși să introducem sisteme noi electronice, cum au făcut Ungaria și Bulgaria, cred că am putea câștiga 1 - 2 puncte procentuale“.