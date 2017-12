Decizie importantă luată de conducerea Apple

Conducerea companiei Apple a luat o decizie importantă în ceea ce privește administrarea firmei. De acum, acționarii vechi de minimum trei ani au dreptul să propună candidați pentru posturile de director. Potrivit Reuters, Apple a luat această decizie ghidându-se după modelul oferit de alte mari companii americane care au luat hotărâri asemănătoare. Printre cele mai importante firme care le-au adoptat, în acest an, se numără Microsoft, Staples, Big Lots și Whiting Petroleum. Potrivit noilor dispoziții de la Apple, un grup de până la 20 de acționari poate nominaliza o cincime din Consiliul Director. În cazul Apple, acest for are, în prezent, opt membri, inclusiv directorul general, Tim Cook.