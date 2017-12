Demiteri și reorganizări în urma accidentului aviatic de pe lacul Siutghiol

Noi capete cad după ce patru persoane și-au pierdut viața, lunea trecută, în urma accidentului aviatic de pe lacul Siutghiol. Dacă în primele ore post-tragedie au fost demiși șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“, colonel Viorel Jianu și prefectul judeţului Constanţa, Radu Volcinschi, a treia eliberare din funcție a avut loc, ieri, la nivel național. Generalul Dorel Grădinaru, care se afla la conducerea Inspectoratului General de Aviaţie din mai 2008, a fost înlocuit cu generalul de flotilă aeriană Ion Cristinel Reliu. Generalul Reliu a fost, în perioada 2011-2014, comandant al Bazei 90 Transport Aerian din Ministerul Apărării Naţionale, ultima funcție ocupată în cadrul MApN fiind aceea de şef Instrucţie şi doctrină în cadrul Forţelor Aeriene Române. Reliu are la activ peste 3.000 de ore de zbor, fiind instructor de zbor din anul 1999. Adjunctul lui Reliu va fi comandorul Laurenţiu Machedon, care a ocupat funcţia de comandant al Grupului Logistic din cadrul Bazei 90 Transport Aerian din MApN și este inginer de bord din anul 2007. Totodată, la comanda ISU „Dobrogea“ a fost împuternicit pentru o perioadă de șase luni colonelul Gheorghe Constantin. Decizia a fost anunțată de Gabriel Oprea, viceprim-ministrul pentru Securitate naţională, ministrul Afacerilor Interne, în cadrul videoconferinţei cu prefecţii şi şefii structurilor de ordine publică.

REORGANIZARE Gabriel Oprea a declarat că, în urma tragediei aviatice, procedurile de intervenţie în situaţii de urgenţă vor fi regândite pentru a fi asigurată o eficiență maximă. "Am dispus reexaminarea în regim de urgență a procedurilor Departamentului pentru Situații de Urgență și a tuturor structurilor cu responsabilități imediate în astfel de situații. În acest sens, la nivelul fiecărui județ s-a realizat o analiză a categoriilor de riscuri, în raport de particularitățile acestora și resursele existente pentru intervenție imediată. Am decis și am tot sprijinul primului-ministru, al guvernului să regândim tot ceea ce înseamnă proceduri de intervenție în situații de urgență pentru a asigura eficiență maximă acestui sistem", a precizat ministrul. Analiza a avut ca scop identificarea tuturor vulnerabilităţilor pentru fiecare tip de incident în parte, pentru a fi găsite soluţii de rezolvare a problemelor specifice de la nivelul fiecărei structuri locale de intervenţie. De asemenea, vicepremierul a mai spus că toate datele rezultate în urma analizei "vor sta la baza elaborării Concepției Unice de Intervenție a Sistemului Integrat de Acțiune la Situații de Urgență, pe care, la final, o vom prezenta în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență". La nivel guvernamental va funcţiona un singur comitet pentru situaţii speciale și pentru o colaborare optimă, unitară şi coerentă între instituţii şi, implicit, pentru a fi asigurată logistica necesară intervenţiilor, în Concepția Unică de Intervenție a Sistemului Integrat de Acțiune la Situații de Urgență vor fi incluse, alături de MAI, Ministerul Transporturilor (MT) şi cel al Apărării Naţionale (MApN). Premierul Victor Ponta a declarat în ședința de guvern că există deja o Ordonanţă de Urgenţă privind noi modificări în sistemul de intervenţii în situaţii de urgenţă. Proiectul de OUG prevede stabilirea clară a tipurilor de risc care vor fi gestionate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.

ELICOPTERELE SMURD, LA SOL Imediat după producerea accidentului aviatic, Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a declarat că „toate elicopterele SMURD vor sta la sol până se va verifica dacă aparatul de zbor prăbuşit la Constanţa a avut o problemă tehnică”. Menționăm că elicopterul SMURD prăbușit este al doilea implicat anul acesta în accidente soldate cu morţi. La sfârșitul lunii ianuarie, un alt aparat medical de zbor - de data asta un avion - s-a prăbuşit în munţii Apuseni, iar pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion şi-au pierdut viaţa. Gabriel Oprea a precizat că intervenţiile aeriene în situaţii de urgenţă, pe durata în care elicopterele SMURD sunt ţinute la sol, vor fi asigurate de celelalte aparate de zbor ale MAI, respectiv patru elicoptere, două aeronave şi un avion. Ministrul a precizat că în caz de nevoie se va putea apela şi la sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.

FILMUL TRAGEDIEI Medicul Laura Vizireanu, asistenta Gabriela Camelia Harton, pilotul Petre Corneliu Cătuneanu şi copilotul Ginel Claudiu Crăcănel şi-au pierdut viaţa în urma tragicului accident aviatic ce a avut loc luni după-amiază (15 decembrie) în stațiunea Mamaia. Elicopterul SMURD care s-a prăbuşit în lacul Siutghiol transportase un pacient cu embolie pulmonară de la Tulcea la Spitalul Judeţean din Constanţa şi se întorcea de la Aeroportul ”Mihail Kogălniceanu”, unde alimentase. Alarma s-a dat la ora 16.11, când un apel la 112 anunța nenorocirea.