Discursul lui Trump despre „Starea naţiunii”! Principalele idei

Preşedintele SUA, Donald Trump, a pledat, în discursul despre "Starea naţiunii" rostit în Congres, pentru colaborare cu opoziţia în scopul îmbuntăţirii situaţiei economice şi sociale, evocând necesitatea securităţii la frontiera cu Mexicul şi justificând decizii de politică externă, scrie NYT, potrivit mediafax.

Prezentăm principalele declaraţii făcute de Donald Trump în discursul despre "Starea naţiunii".

"Agenda pe care o prezint în acest discurs nu este o agendă republicană sau democrată, este agenda poporului american. Mulţi dintre noi am făcut campanie pentru aceleaşi promisiuni principale, de apărare a locurilor de muncă americane şi a cere comerţ corect pentru angajaţii americani. Pentru a reconstrui şi a revigora infrastructura naţiunii, pentru a reduce tarifele serviciilor de sănătate şi ale medicamentelor, pentru a crea un sistem de imigraţie sigur, legal şi modern, pentru a asigura şi a continua o politică externă care să pună pe primul loc interesele Americii. Există o nouă oportunitate în politica Americii doar dacă avem curajul de a profita împreună de ea", a afirmat Trump.

"Naţiunea noastră este puternică, iar economia înfloreşte cum nu a mai făcut-o până acum. Vineri, am anunţat că am creat încă 304.000 de locuri de muncă în ultima lună - aproape dublu faţă de cât se aştepta. În Statele Unite se întâmplă un miracol economic, iar singurul lucru care îl poate opri sunt războaiele prosteşti, disputele politice sau investigaţiile ridicole. Trebuie să fim uniţi pe plan intern pentru a învinge adversarii externi", a subliniat preşedintele american.

"Avem o problemă morală. Starea de ilegalitate de la frontiera sudică este o ameninţare pentru siguranţa, securitatea şi bunăstarea financiară a întregii Americi. Avem datoria morală de a crea un sistem de imigraţie care să protejeze vieţile şi locurile de muncă ale cetăţenilor noştri. Acest lucru include obligaţia faţă de milioanele de imigranţi care trăiesc acum aici, care au respectat regulile şi legile noastre. Imigranţii aflaţi în legalitate îmbogăţesc naţiunea noastră şi consolidează societatea. Vreau ca lumea să vină la noi în ţară, în cel mai mare număr, dar să vină în mod legal. Vă cer acum să protejăm frontiera foarte periculoasă din sud, din dragoste şi devotament faţă de cetăţeni şi faţă de ţară. Administraţia mea a trimis Congresului o propunere logică pentru încheierea crizei de la frontiera sudică. Propunerea include asistenţă umanitară, mai mulţi agenţi de ordine, depistarea drogurilor, depăşirea vulnerabilităţilor care permit traficul de copii şi planuri pentru construirea unei bariere fizice, ori a unui zid, pentru securizarea unor zone vaste. În trecut, cei mai mulţi oameni din această sală au votat pentru construirea unui zid, dar nu a fost construit. Va fi construit. Este vorba de o barieră de oţel inteligentă, strategică, transparentă, nu doar un simplu zid de beton. Va fi instalat în zone identificate de agenţii de frontieră ca fiind cele mai vulnerabile (...)", a argumentat Trump.

"Am început să arătăm clar Chinei că, după ani întregi în care a vizat industria noastră şi a furat elemente de proprietate intelectuală, furtul locurilor de muncă americane şi avuţiei a ajuns la final. Prin urmare, am impus recent taxe vamale de 250 de miliarde de dolari pentru produse chineze, iar acum Departamentul Trezoreriei încasează miliarde şi miliarde de dolari. Eu nu învinovăţesc China pentru că a profitat de pe urma noastră, îi învinovăţesc pe liderii şi reprezentanţii noştri pentru că au permis această anomalie. Îl respect foarte mult pe preşedintele Xi Jinping şi lucrăm acum la un nou acord comercial cu China. Dar trebuie să includă schimbări reale, structurale, pentru a opri practicile comerciale incorecte, pentru a reduce deficitul comercial cronic al nostru şi pentru a proteja locurile de muncă americane", a subliniat liderul de la Casa Albă.

"Ultima parte a agendei mele politice se referă la protejarea securităţii Statelor Unite. În ultimii doi ani, am început să reconstruim armata SUA - alocând 700 de miliarde de dolari anul trecut şi 716 miliarde de dolari anul acesta. De asemenea, îndemnăm alte ţări să îşi achite în sfârşit contribuţiile în mod echitabil. Ani întregi, Statele Unite au fost tratate foarte incorect de prieteni, de membri NATO. Acum, am asigurat încă peste 100 de miliarde de dolari prin suplimentarea cheltuielilor militare ale aliaţilor NATO. Mi se spunea că nu se poate. În cadrul suplimentării capabilităţilor militare, Statele Unite dezvoltă un sistem ultramodern de apărare antirachetă", a continuat Trump.

"În timpul mandatului meu, nu ne vom prezenta niciodată scuze pentru avansarea intereselor americane. Spre exemplu, în urmă cu multe decenii, Statele Unite au semnat un tratat cu Rusia prin care am stabilit să limităm capabilităţile balistice. Deşi noi am respectat în întregime tratatul, Rusia l-a încălcat, mulţi ani. De aceea, am anunţat că Statele Unite se retrag oficial din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare sau INF. Chiar nu am avut de ales", a apreciat Trump.

"Poate că vom putea negocia un nou acord, care să includă China ori alte ţări, iar, dacă nu vom putea, vom creşte cheltuielile şi vom accelera inovaţia pentru a-i depăşi pe ceilalţi. În cadrul iniţiativelor diplomatice îndrăzneţe, vom continua eforturile de pace în Peninsula Coreea. Ostaticii noştri au venit acasă, testele nucleare au încetat, nu am mai fost lansate rachete de peste 15 luni. Dacă nu aş fi eu preşedinte al SUA, în acest moment am fi, în opinia mea, într-un război major contra Coreei de Nord. Rămân multe de făcut, dar relaţia mea cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este bună. Ne vom întâlni din nou pe 27 şi 28 februarie în Vietnam", a precizat Trump.

"Una dintre cele mai complexe serii de provocări cu care ne confruntăm de mulţi ani se referă la situaţia din Orientul Mijlociu. Abordarea noastră se axează pe realism principial, nu pe teorii discreditate care zeci de ani nu au adus progrese. Din acest motiv, Administraţia mea a recunoscut adevărata capitală a Israelului şi a deschis cu mândrie ambasada americană la Ierusalim. Trupele noastre curajoase luptă în Orientul Mijlociu de aproape 19 ani. În Afganistan şi în Irak, aproape 7.000 de eroi americani şi-au dat vieţile. Peste 52.000 de americani au fost răniţi grav. Am cheltuit peste şapte mii de miliarde de dolari în Orientul Mijlociu. În calitatea de candidat la funcţia de preşedinte, am pledat în mod vocal pentru o nouă abordare. Marile naţiuni nu luptă în războaie fără sfârşit. La începerea mandatului, reţeaua teroristă Stat Islamic deţinea controlul asupra a 52.000 de kilometri pătraţi în Irak şi Siria. În urmă cu doar doi ani. Acum, am eliberat practic întregul teritoriu ocupat de aceşti monştri însetaţi de sânge. Colaborăm cu aliaţii pentru a distruge ultimele elemente ale reţelei teroriste Stat Islamic şi a venit vremea ca războinicii noştri curajoşi din Siria să fie întâmpinaţi acasă", a afirmat preşedintele SUA.

"De asemenea, am accelerat negocierile pentru a ajunge la o soluţie polirtică în Afganistan. (...) Pe măsură ce vom face progrese în aceste negocieri, vom putea reduce efectivele militare şi ne vom concentra pe combaterea terorismului", a explicat Trump.

"Administraţia mea a acţionat în mod decisiv pentru a contracara cel mai mare susţinător al terorismului la nivel global, regimul radical din Iran. Este un regim radical, fac lucruri rele. Pentru a mă asigura că această dictatură coruptă nu va dobândi niciodată arme nucleare, am retras Statele Unite din acordul nuclear dezastruos. Şi, toamna trecută, am introdus cele mai dure sancţiuni impuse unei ţări. Nu vom închide ochii în faţa unui regim care scandează sloganuri de genul «moarte Americii» şi ameninţă cu genocidul poporul evreu. Nu vom ignora niciodată otrava periculoasă a antisemitismului sau celor care răspândesc acest discurs veninos. Cu o singură voce, vom confrunta această ură oriunde apare. În urmă cu doar câteva luni, 11 evrei americani au fost ucişi oribil într-un atac antisemit produs la o sinagogă din Pittsburgh", a adăugat Trump.

În încheierea discursului, Donald Trump le-a spus congresmenilor: "Trebuie să alegem dacă ne definim prin diferenţe sau dacă îndrăznim să le depăşim".