Doliu în lumea muzicii! Solista trupei The Cranberries a murit!

Solista trupei The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit. Artista avea doar 46 de ani. Un purtător de cuvânt al artistei a confirmat informația că artista irlandeză s-a stins din viață în cursul zilei de luni, la Londra. Ea se afla aici pentru înregistrări. Deocamdată nu se cunosc și alte detalii. "Rudele sunt devastate de această veste şi au cerut să fie lăsate în pace în această perioadă dificilă", a declarat impresarul, citat de publicaţiile Irish Times şi The Sun. Originară din Limerick, în vestul Irlandei, Dolores O'Riordan a devenit o artistă recunoscută la nivel mondial după ce a devenit vocalista trupei The Cranberries, când avea doar 18 ani. Cântăreaţa este căsătorită, are trei copii şi locuieşte la Dublin.

The Cranberries este una dintre cele mai cunoscute trupe ale anilor 1990, cu vânzări de zeci de milioane de discuri. Trupa The Cranberries a dominat muzica anilor '90, alături de alte trupe rock precum Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Nirvana. Avându-i în componenţă pe solista Dolores O'Riordan, chitaristul Noel Hogan, basistul Mike Hogan şi toboşarul Fergal Lawler, formaţia irlandeză a fost adeseori asociată cu rockul alternativ, însă stilul ei muzical include de asemenea numeroase elemente indie-pop, post-punk, folclor irlandez şi pop-rock.

Trupa irlandeză a lansat numeroase single-uri de succes, precum "Linger", "Dreams", "Zombie", "Ode to My Family", "Ridiculous Thoughts", "Salvation", "Free to Decide" şi "Promises", iar albumele sale - "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" (1993), "No Need to Argue" (1994), "To the Faithful Departed" (1996), "Bury the Hatchet" (1999), "Wake Up and Smell the Coffee" (2001) şi "Roses" (2012) - s-au vândut în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial.