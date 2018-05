E de ORC: Turismul constănţean: blond de la Bucale, brunet de la CJC

Nu că vreau să zic, dar vreau să spun că nu mi se pare ok chestia asta: turismul de la malul mării se vede, practic, alb-negru, adică blond de la Bucale (strategia pe municipiu) şi brunet de la CJC (strategia pe judeţ). Şi vă explic imediat de ce. Să o luăm cu începutul şi mă refer aici strict la Ministerul Turismului şi la cum NU FACE NIMIC pentru turismul românesc. Domnul Trif sau cum l-o fi chemând, că oricum se schimbă miniştrii ăştia mai ceva decât şosetele vara, după o drumeţie de câteva ore, în bocanci, şi-a făcut apariţia suavă (ironie) pe la Constanţa, pe la Valea Prahovei, pe la Viena, pe la Paris, a emis în spaţiul public perle având rotunjimea unui perfect bla-bla-bla şi gata! S-a terminat cu strategia pe turism. Nu tu o iniţiativă, nu tu o idee, nu tu nimic.

PE JUDEŢ Sau poate de aceea tot băga capul în poză preş-ul CJC (Consiliul Judeţean Constanţa), Horia Ţuţuianu, ca să se vadă şi el alături de ministru pe la Bran sau ceva de genul acesta, deoarece Constanţa este moartă din acest punct de vedere şi niciun ministru, indiferent ce ar face, nu poate să o resusciteze? De ce nu îl cheamă onor şeful CJC pe onor şeful de la Turism să îi prezinte nişte strategii seriose pentru litoral, cetăţi, peninsulă etc., că doar are nişte superuberextraspecialişti. Unul dintre ei este şi administrator de judeţ şi se ocupă de strategia turistică a acestei atât de importante zone: se numeşte Mirela Matichescu şi este patroancă de cluburi de fiţe. Sau era, nu mai contează, căci suntem convinşi că este în funcţia de strateg al turismului celei mai importante zone a României pentru că are o experienţă cel puţin remarcabilă în ce priveşte strategiile turistice integrate şi nu înţelegem de ce nu le face publice sau măcar cunoscute factorilor direct răspunzători, cum ar fi un cap (temporar) de ministru. O s-o întrebăm! Deci, pe judeţ, ne-am lămurit de ce suntem morţi.

PE ORAŞ Pe oraş, Făgădău a dat 85.000 de lei pentru... strategia făcută, evident, de nişte unii de prin ţară, că ei ştiu mai bine cu ce se mănâncă treburile în oraşul nostru. Treaba a fost simplă: s-a făcut o licitaţie, a venit o asociaţie cu preţul de care v-am zis şi... a câştigat. Că aşa ştie primarul nostru să rezolve lucrurile, lăsându-le la voia întâmplării şi neasumându-şi NIMIC. Vedeţi modelul Casino! O duduie blondă (nici prima, nici ultima) a rezolvat problema în doi timpi şi trei mişcări, fiind lăudată de primarul Constanței pentru modul în care a gândit strategia. Nu-i aşa că suntem cei mai penibili cetăţeni ai acestei ţări şi ai acestei planete?

Constanţa funcţionează, la nivel turistic, mai prost decât în vremea lui Mazăre. Ştiu ce o să spuneţi... Telegraf, Mazăre, bla, bla, etc. Oricine aţi fi, nu aveţi însă cum să nu vedeţi realitatea. La nivel turistic, Constanţa este varză: în staţiunea Mamaia şi în oraş este o mizerie de nedescris, străzile sunt praf şi pulbere şi ne rupem maşinile în ele, la început de sezon se aruncă cu niţel asfalt, să ne umple ochii şi atât, strategie turistică canci (cacofonie căutată), „N-ai văzut” este peste tot, pe nişte afişe cât blocurile (cine şi-o lua bani din asta?), turişti străini, zero, că le e frică de ţigani prin Peninsulă, iar onor capul judeţului şi cel al municipiului pupă lăbuţe de diverşi şefuleţi pe la Bucureşti, că-n ultimul timp doar pe la tv, pe după umerii maimarilor i-am văzut.

ȘI ALTELE... Deci, cum facem cu strategia de turism a judeţului ăstuia minunat? Dacă e să o luăm aşa, uite, “Litoralul pentru toţi” este singurul program social din România, susţinut de patronatele hoteliere de pe litoral, patronii de aici nefiind, hai s-o recunoaştem, cei mai generoşi şi mai naivi oameni de afaceri de pe pământ. Aşa că, în ciuda ieftinelii totale a acestui program, ceva-ceva le iese, că doar nu din preaplinul inimii lor au oferit această oportunitate celor mai săraci dintre români. Şi acum vin şi vă întreb: cum a fost posibilă povestea asta? De ce nu se poate şi la munte, unde noi, constănţenii, dăm bani serioşi să mergem? De ce nu este şi “Muntele pentru toţi”, „Lacul pentru toţi” etc. pentru ca şi noi să putem beneficia de reduceri consistente în extrasezon? Şi să nu-mi spuneţi de mizeria de „O săptămână la munte”, că nici agenţiile de turism nu ştiu exact ce vând. Poate pentru că aici, la malul mării, cineva i-a adunat pe patronii de hoteluri şi i-a urnit să facă ceva, iar în rest nu? Păi, şi nu asta ar trebui să facă ministrul Turismului? Cum ar veni, să adune în jurul său hoteluri, pensiuni etc. şi să le unească într-o strategie al cărei scop să fie binele clientului plătitor? Şi nu ar fi bine să îi propună cineva asta? Asta sau orice altceva, să se mai mişte şi la noi lucrurile, căci majoritatea banilor din turism se scurg în superofertele de peste graniţe, şi vine toamna, şi rămânem mai bătrâni cu un sezon din care n-am învăţat nimic, cu mai multe gropi în asfaltul stricat de sutele de maşini care ne calcă pragul, îngropaţi în munţi de gunoaie, cu populaţia sleită de munca îndârjită din timpul sezonului şi cu politicieni care se laudă cu festivaluri aduse de alţii şi făcute prost. Să ne trăiască şi peste doi ani, tot pe ăştia să-i votaţi!