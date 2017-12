Ei sunt cei mai buni matematicieni și informaticieni ai României

Elevii Liceului Teoretic Internațional de Informatică au demonstrat încă o dată că sunt cei mai buni la matematică din Constanța, și chiar din toată țara, întorcându-se acasă de la Olimpiada Națională cu 2 Premii I, 3 Mențiuni MEN și cele mai valoroase medalii, de aur și argint, a anunțat liceul, într-un comunicat. La nivelul clasei a IX-a, Edis Memiș a obținut marele Premiu I cu medalie de aur. El s-a calificat și la Olimpiada de Informatică, arătând că pasiunea pentru matematică și cea pentru informatică merg mână în mână, dar alegerea lui la olimpiadele din acest an a fost pentru matematică. Edis s-a calificat, de asemenea, și în cadrul lotului național de matematică și astfel, pentru el, competițiile nu s-au terminat în acest an școlar, urmează etapele internaționale. Un rezultat extraordinar a reușit și Radu Zevri, clasa a XI-a, care, de asemenea, a obținut Premiul I cu medalie de aur, dar el a atins și performanța de a obține nota maximă din matematică - punctajul de 28 de puncte, unde toate cele patru subiecte sunt rezolvate perfect. El a obținut nota aceasta atât în etapa locală, dar și în cea județeană și cea națională. Perfecțiunea în matematică nu e ușoară, dar pentru Radu este rezultatul unei munci de mai bine de 6 ani, este rezultatul unei pasiuni de-o viață. Sorina Andrei, clasa a X-a, Andrei Bâra, clasa a XI-a, și Tiberiu Corcescu, clasa a XI-a, toți trei participanți la Olimpiada Națională de Matematică în fiecare an, au obținut câte o Mențiune MEN, cu medalie de argint, aratând că munca și pasiunea pentru domeniul de studiu ales te pot duce, ca elev, pe culmile celor mai înalte succese. Elevii au fost pregătiți de către prof. Cristina Văcărescu și Mihai Bogdan, care sunt foarte mândri de munca și rezultatele elevilor lor. În același timp cu Olimpiada de Matematică s-a desfășurat și Olimpiada Națională de Informatică, unde s-au reunit cei mai buni informaticieni ai României. Printre ei, demonstrând ca în fiecare an calitatea muncii depuse de elevi și a nivelului de pregătire din cadrul Liceului Teoretic Internațional de Informatică, au fost premianții noștri: Arif Ozturk, clasa a XI-a, care a obținut o Mențiune MEN și medalie de aur, clasându-se al VI-a la nivel național pe segmentul lui de vârstă. Alături de el a fost Andreas Casapu, clasa a XI-a, care a obținut medalia de bronz, și Mihnea Gafton, clasa a XII-a, care a obținut medalia de argint. Cei trei au fost prezenți la Olimpiada Națională de Informatică în fiecare an, onorându-ne de fiecare dată cu premii și medalii valoroase. Elevii au fost pregătiți de prof. Eden Memet și Altun Murat.