Erdogan nu regretă că i-a numit „naziști“ pe unii lideri europeni. Începe summitul G20

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi că nu are regrete în legătură cu faptul că i-a numit pe unii lideri europeni „naziști”, după refuzul acestora de a permite unor miniștri turci să organizeze mitinguri în țări europene la începutul acestui an, relatează DPA. „Nu regret deloc deoarece acest comportament este unul care corespunde definiției nazismului”, a afirmat Erdogan într-un interviu pentru canalul de televiziune francez France 24, înaintea participării sale la summitul G20 care are loc vineri și sâmbătă la Hamburg, în Germania.

La începutul acestui an, Germania și Olanda au blocat câteva evenimente ale unor oficialități turce care au dorit să se adreseze etnicilor turci care trăiesc în cele două țări europene înaintea unui referendum constituțional privind sporirea prerogativelor președintelui turc. Erdogan a afirmat că cel mai recent refuz al Germaniei de a-i permite să se adreseze etnicilor turci din această țară în cursul vizitei pentru summitul G20 a fost „destul de nefericit... atunci când este vorba de politica internațională, libertățile individuale sau progresul democrației”. Autoritățile germane au invocat legi naționale care interzic reprezentanților unor guverne străine să facă campanie pe teritoriul german cu trei luni înainte de alegeri în țările lor.