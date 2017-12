Făgădău a mers la o conferință despre „Smart City“. O fi învățat ceva?

Primarul Constanței, Decebal Făgădău, a participat, joi, la „Bucharest Forum 2017“, un eveniment organizat de Institutul Aspen România, în colaborare cu German Marshall Fund of the United States. Derulat pe parcursul a trei zile, în perioada 4 - 6 octombrie, forumul, cu participare internațională de elită, este focalizat pe dezbaterea unor teme de larg interes, precum: economie, energie, apărare, politici publice și geo-strategice, smart-cities, cultură antreprenorială. Potrivit Primăriei Constanței, intervenția lui Decebal Făgădău a avut loc în cadrul sesiunii plenare și s-a axat atât pe reliefarea oportunităților municipiului Constanța ca pol și centru regional de creștere economică, cât și pe importanța geo-strategică a acestuia în actualul context geo-politic internațional. „Forumul, aflat la a șasea ediție, reunește personalități marcante, precum: premierul Mihai Tudose, guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, miniștrii Mihai Fifor, Ionuț Mișa, Teodor Meleșcanu, Ilan Laufer, Gheorghe Șimon, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, jurnaliștii Samuel Burke și Liz Claman de la CNN, respectiv Fox Business Network, președintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, directorul biroului din București al German Marshall Fund of the Unites States, Alina Inayeh, reprezentanți la nivel înalt ai Bulgariei, Muntenegrului, Georgiei, Estoniei, Ungariei, Croației, precum și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În acest context, pe 12 octombrie, la inițiativa primarului Decebal Făgădău, Institutul Aspen România va organiza, în parteneriat cu Primăria și Universitatea “Ovidius”, seminarul “Constanța Aspen City Lab”, ale cărui teme principale vor aborda domenii ca energia, turismul și exploatarea portuară, principalele motoare de creștere economică ale municipiului Constanța“, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.