FC Farul, la prima înfrângere pe teren propriu din actualul sezon

În etapa a 24-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanța a suferit prima înfrângere pe teren propriu din actualul campionat, după ce a cedat la limită, sâmbătă, pe stadionul din strada Primăverii, scor 0-1 (D. Ispas 51), în partida cu Turris Turnu Măgurele. Meciul a fost unul cu ocazii de gol la ambele porţi, în prima repriză fiecare echipă trimiţînd mingea în bară. În minutul 2, Denis Ispas a şutat mingea de la 40 de metri în transversala porții lui Muțiu, iar în minutul 28 a fost rândul lui Cezar Gherghiceanu să trimită balonul în bara din stânga portarului Duţu. Oaspeţii au marcat unicul gol al partidei după o lovitură liberă executată de Paţurcă, în minutul 51, atunci când Denis Ispas a deviat mingea cu capul, la colțul lung. Turris a mai avut o bară transversală, prin Albert Voinea, în minutul 65.

Şi astfel, după o serie de zece meciuri fără înfrângere în faţa propriilor suporteri, dintre care nouă au fost câştigate, echipa de la ţărmul mării a pierdut pentru prima oară în acest sezon la Constanța.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Farul (antrenor: Ianis Zicu): Muțiu (cpt.) - M. Leca, Cană, I. Ursu, D. Panait - D. Toma (59 Greu), Antoche, Cruceru - Al. Stoica, Gherghiceanu (59 Hordouan), Kanda (65 D. Halep); Turris (antrenor: Erik Lincar): Duţu - Călinţaru, C. Pîrvulescu, D. Ispas, Mitrea - Haită, S. Pană (cpt.), Paţurcă - Serediuc (81 Nwabueze), A. Voinea (88 Negruţ), Tescan (46 Buleică). Cartonaşe galbene: Antoche / A. Voinea. Meciul a fost arbitrat de Andrei Moroiţă (Ploieşti).

„O partidă care se termină cum se termină și mă doare lucrul acesta. Nu din prisma faptului că am pierdut primul meci acasă. Mă doare pentru momentul în care se întâmplă lucrul acesta. Era important pentru noi să nu pierdem, să câștigăm acest meci, dar, după cum au decurs ostilitățile pe teren cred că și un rezultat de egalitate era drept. Am pierdut nemeritat, am avut neșansă la faza lor fixă și am primit gol. Noi am avut trei situații în prima repriză la faze fixe și bara lui Gherghiceanu. La meciul acesta, echipa adversă a arătat mai agresivă decât noi, lucru pe care nu l-am trăit până acum acasă. Este o experiență, ne doare pe toți, dar mergem înainte cu toată lumea, jucători, staff, conducere, și sper ca lucrurile să fie în regulă meciul următor”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ianis Zicu.

Rezultate -

Vineri, 6 martie:

CS Mioveni - SCM Gloria Buzău 0-0

Sâmbătă, 7 martie:

Concordia Chiajna - ASU Politehnica Timişoara 2-1

Ripensia Timişoara - Dunărea Călăraşi 1-1

Universitatea Cluj - Metaloglobus Bucureşti 1-2

Pandurii Tg. Jiu - Campionii FC Argeş 0-4

Programul celorlalte partide ale etapei -

Duminică, 8 martie, ora 12.30:

Rapid - CSM Reşiţa (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Duminică, 8 martie, ora 15.00:

FK Csikszereda - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Sportul Snagov - UTA Arad 0-3 (echipa gazdă a fost exclusă din competiţie de FRF, din cauza celor două neprezentări în acest retur şi va pierde meciurile rămase de disputat la „masa verde”).

Formaţia Viitorul Pandurii Tg. Jiu stă în această etapă.

Clasament: 1. UTA 50p, 23 jocuri (golaveraj: 49-13), 2. Mioveni 39p, 23j (36-22), 3. Turnu Măgurele 39p, 22j (36-25), 4. FC Argeş 38p, 23j (34-25), 5. Rapid 37p, 22j (32-19), 6. Metaloglobus 37p, 23j (28-20), 7. Petrolul 35p, 22j (21-19), 8. Buzău 33p, 23j (35-27), 9. FC FARUL 33p, 23j (27-20), 10. Viitorul Pandurii 33p, 22j (32-27), 11. ASU Poli 32p, 22j (20-12), 12. Călărași 31p, 23j (29-30), 13. Ripensia 28p, 23j (28-34), 14. U. Cluj 27p, 23j (29-26), 15. Chiajna 24p, 22j (20-30), 16. Csikszereda 22p, 22j (16-31), 17. Reșița 21p, 21j (29-35), 18. Snagov 9p, 23j (18-61), 19. Pandurii 8p, 23j (10-53).