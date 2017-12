FC Farul vrea să se revanşeze la Tărlungeni

Umilită săptămâna trecută, pe teren propriu, de Gloria Buzău, scor 4-1 pentru oaspeţi, în prima etapă a returului, FC Farul Constanţa vrea să se revanşeze şi să câştige, sâmbătă, în fieful celor de la Unirea Tărlungeni, în etapa a 15-a a Ligii a II-a la fotbal.

„Dacă vrem să fim băieţi deştepţi şi să reparăm ceea ce am stricat săptămâna trecută trebuie să fim umili, să lăsăm capul în jos şi să muncim mai mult. În aceste condiţii, sunt convins că putem lua cele trei puncte la Tărlungeni, pentru că nu întâlnim o echipă de nivelul celor care se luptă pentru calificarea în play-off. Până la urmă, este o nou promovată şi noi ar trebui să plecăm din postura de favoriţi. În plus, vrem să răzbunăm ghinionul din tur, când am ratat o lovitură de pedeapsă şi alte câteva mari ocazii. Unirea este o echipă disciplinată, foarte agresivă pe teren propriu, care are în componenţă câţiva jucători cu experienţă. Noi nu avem mari valori, iar rezultatele de până acum au fost obţinute datorită muncii depuse de întreaga echipă. Sâmbătă vor reveni doi jucători importanţi, Silvăşan şi Bumbac, astfel că sper să stăm mai bine atât în apărare, cât şi în atac. În schimb, lipseşte Ionuţ Florea, dar trebuie să găsim soluţii. În plus, ar putea reveni între buturi George Curcă, a cărui experienţă ne poate ajuta”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă.