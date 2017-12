Fii voluntar la Aeromania 2017!

Dacă ai mai mult timp liber în vacanță și vrei să te implici într-o activitate care îți aduce și recunoaștere, și experiență, și distracție, cel mai bine ar fi să te înscrii ca voluntar la Aeromania 2017. Reprezentanții Aeroportului Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla lansează stagiul de voluntariat pentru cei care vor să se implice în organizarea show-ului de acrobație aeriană. Stagiul are durata de două săptămâni și oferă tinerilor șansa de a aduce o contribuție vizibilă în desfășurarea airshow-ului.

Vrei să acumulezi experiență și să te distrezi în același timp? Atunci înscrie-te ca voluntar pentru pregătirea singurului spectacol aviatic de pe litoralul românesc, Aeromania 2017. „Pentru că publicul este tot mai numeros de la an la an, iar exigențele cresc proporțional, Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla lansează stagiul de voluntariat pentru cei care vor să se implice în organizarea show-ului de acrobație aeriană. Stagiul are durata de două săptămâni și oferă tinerilor șansa de a aduce o contribuție vizibilă în desfășurarea airshow-ului, de a se familiariza cu acțiunile admnistrative, logistice și de protocol și de a-și dezvolta abilitățile necesare organizării de evenimente”, spun organizatorii show-ului.

EXPERIENȚĂ, DISTRACȚIE ȘI RECUNOAȘTERE

Pe lângă ajutorul efectiv de care beneficiază Aeromania în urma activității de voluntariat, obiectivul stagiului constă în creșterea gradului de implicare a tinerilor în programele de acest gen. Organizatorii mitingului aviatic văd în voluntariat una dintre cele mai eficiente metode de responsabilizare. De altfel, să te implici direct în organizarea singurului spectacol aviatic de pe litoral și să îi cunoști nemijlocit pe așii acrobațiilor aeriene din întreaga lume nu e deloc un lucru de neglijat. La finalul stagiului, pe lângă experiența acumulată, toți voluntarii vor fi recompensați cu diploma care atestă implicarea acestora în organizarea și coordonarea evenimentului. Cei mai buni vor primi scrisori de recomandare, care vor cântări mult în ochii viitorilor angajatori. Tinerii interesați de acest stagiu pot trimite CV-ul la adresa pr@regional-air.ro până la data de 1 august 2017.