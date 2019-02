Firea i-a dat în cap lui Ponta. NU merge în partidul lui!

Primarul general Gabriela Firea a negat miercuri că va candida la alegerile prezidenţiale din acest an din partea Pro România. „Nici nu m-am gândit şi nici nu am luat în calcul aşa ceva. Nu am vorbit cu domnul Ponta niciodată, nici alt subiect şi nici acest subiect. Probabil că face parte din planul de denigrare a mea”, a spus Gabriela Firea. Aceasta a venit cu explicaţii legate de declaraţia ei de la sfârşitul săptămânii trecute referitoare la intenţia de a-l contracandida pe Liviu Dragnea, indiferent de poziţia pentru care liderul PSD va candida. „Am spus, bineînţeles, la supărare, că o să vin şi eu după Liviu Dragnea oriunde va candida. Nu ştim dacă va candida la prezidenţiale, deci nu am eu de ce să spun că merg acolo, dar şi la Teleorman dacă va candida, eu îl anunţ oficial că voi merge după domnia sa şi mă voi înscrie. Măcar să fie şi o alternativă la domnia sa şi măcar să demonstrăm tuturor românilor că nu putem să facem pur şi simplu rău în fiecare zi şi să-i lăsăm pe alţii în faţă să se exprime pentru deciziile mari politice luate de domnia sa, iar dumnealui să iasă senin pe urmă şi la presă şi peste tot şi să spună că nu are nicio vină şi nu este implicat în măsurile respective luate. În acest context am făcut declaraţia şi văd că s-a speculat”, a mai spus Firea.