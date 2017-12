Fondul de premiere de la US Open a fost majorat

Valoarea premiilor în bani pentru turneul de tenis US Open, a patra competiţie de Mare Şlem a anului, a fost majorată cu zece la sută. Astfel, pentru ediţia din 2016, organizatorii turneului vor oferi suma de 46,3 milioane de dolari drept premii pentru jucătorii şi jucătoarele care vor participa. Competiţia pe hardcourt va debuta la 29 august şi se va termina la 11 septembrie, pe terenurile de la Flushing Meadows, New York. US Open oferea deja cele mai mari premii în bani dintre cele patru turnee de Mare Şlem. Sportivii care vor veni la Flushing Meadows au şansa de a fi recompensaţi cu sume cu 24 la sută mai mari decât în cadrul turneului de la Wimbledon, calculate la actuala rată de schimb valutar.

Potrivit noii structuri a fondului de premiere, campionii probelor de simplu masculin şi feminin vor primi câte 3,5 milioane de dolari, în timp ce învinşii din finale vor încasa câte 1,7 milioane de dolari. Premiul pentru participarea în primul tur va fi de 43.300 de dolari. Pentru competiţia de dublu, echipa câştigătoare va primi 625.000 de dolari, iar finaliştii 310.000 de dolari.

