Frecatul mentei, cea mai profitabilă „activitate“

România deține un record european în privința ajutoarelor sociale, în condițiile în care plătește anual în jur de zece miliarde euro pentru ele, dar agricultura nu mai găsește forță de muncă, pentru că „cel mai bine plătit este statul degeaba“, a declarat, marți, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Laurențiu Baciu - „Nu știu unde le-a fost mintea când au decis să închidă școlile profesionale sau liceele agricole. Am ajuns să nu mai găsim forță de muncă în agricultură. Am vrea noi să lucrăm, am vrea noi să ne dezvoltăm, dar nu mai găsești un om care să vină să dea cu o mătură prin fermă. De ce? Pentru că cel mai bine plătit este statul degeaba. România plătește, sub diferite forme, în jur de zece miliarde euro pe an pentru ajutoare sociale, deși are o populație de aproape 20 milioane de locuitori și un PIB de circa 160 miliarde euro. În Germania, spre exemplu, cheltuielile cu ajutoare sociale sunt de opt miliarde euro, la 80 milioane de locuitori și la un PIB de peste 4.000 miliarde euro! Dar ne place să ne uităm peste gard și să spunem - uite ce bogați sunt“. El a mai spus că, din păcate, toți românii plătesc aceste ajutoare sociale, deși ele ajung la niște oameni care își iau adeverințe medicale, prin care sunt scutiți să muncească, însă consumă alcool în mod regulat, de trei ori pe zi - „Râdem noi, dar le plătim băutura. Nu înțeleg cum o bătrânică de 80 ani, care are o jumătate de hectar dat în arendă, pentru că nu mai poate ieși nici până pe prispă, primește 5 milioane lei (ba mai vine și Fiscul peste ea!), iar un ghiolban de 30 de ani, care mă rupe pe mine în două, ia 20 milioane lei pe lună, pentru nemuncă și tăiat frunze la câini...“.